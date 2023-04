El PSC-Units ha anunciat que demanarà explicacions al Parlament per "la manca de previsió i la incapacitat d'organització" de les proves per a opositors a l'administració pública d'aquest dissabte. La portaveu del grup socialista, Alícia Romero, ha considerat "inadmissible el que ha passat" durant el procés per estabilitzar treballadors i interins de la Generalitat, en què els aspirants han patit retards generalitzats a l'hora de començar els exàmens o els han hagut de fer, segons els sindicats, en males condicions en espais atapeïts. A més, l'examen dels educadors socials s'ha acabat suspenent a Barcelona a primera hora de la tarda després de tot un matí d'incertesa per un problema a l'hora de repartir els models.

Romero ha retret la "previsió i capacitat d'organització zero per part del Govern" i li ha exigit que demani disculpes "pel caos viscut a Barcelona". "Les persones que avui es jugaven obtenir una plaça estable de feina mereixen un tracte molt millor. Això d'avui no ha de tornar a passar, consellera Laura Vilagrà", ha afegit la diputada. Un total de 13.581 treballadors de la Generalitat estaven convocats aquest dissabte a les proves, amb un total de 1.825 places. Les proves s'han fet de forma descentralitzada: 9.147 persones estaven convocades a Barcelona; 1.246, a Girona; 1.634, a Lleida i 1.554, a Tarragona. Les places a les quals es presenten són 1.534 llocs de treball de personal funcionari —que inclouen personal d'administració i serveis, personal d'execució penal, cos d'agents rurals i cos d'advocacia—, més 291 llocs de personal laboral transversal. La Generalitat està estudiant les incidències que s'han produït per donar resposta a les persones afectades i s'ha reunit amb l'empresa encarregada de dur a terme el funcionament de les oposicions, que podria ser expedientada.