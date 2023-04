Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'assetjament escolar causa a l'any al voltant de 200.000 suïcidis de joves d'entre 14 i 28 anys. Tenint present aquesta dramàtica dada i coincidint amb el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que se celebra el pròxim 2 de maig, la Fundació Universitària Sant Pau CEU llança la seva campanya #MiradasAtentas enfront de l'Assetjament Escolar, amb la finalitat de crear consciència sobre la importància de prevenir i fomentar la convivència adequada entre iguals en els centres escolars.

Per tercer cop, la institució educativa es posiciona enfront de tota conducta que no ajudi a generar un clima adequat de convivència en els centres educatius. Amb el simple gest de posar-se unes ulleres i tenir una mirada atenta enfront d'aquesta realitat, s'anima així a participar, compartint un contingut a les seves xarxes socials, a tot aquell que es vulgui unir a l'acció.

L'any passat amb la campanya #Cibervalientes van aconseguir arribar a una audiència potencial de més de sis milions de persones gràcies al suport dels més de vuitanta influencers que es van unir a la iniciativa.

Des de les institucions educatives, és important continuar impulsant polítiques i estratègies que permetin detectar i abordar els casos d'assetjament escolar de manera primerenca i efectiva. Per a Raül Adames, director de l'Àrea de Col·legis CEU, "davant aquestes situacions, els adults: professors, pares o qualsevol educador, hem de ser valents i actuar acollint el patiment del menor i ajudar a posar-li nom. Així, la persona que pateix no està sola."

Precisament per facilitar estratègies de prevenció i, de ser necessari, d'actuació enfront de l'assetjament escolar, l'Àrea de Col·legis CEU llança la guia anomenada 'Ciberacoso' dins del programa de salut digital elaborada amb Guillermo Cánovas. Forma part d'una sèrie de tres guies pràctiques que tracten sobre l'ús saludable d'eines i continguts en línia, ciberseguretat familiar i ciberassetjament.

Aquest material conté informació útil a l'hora d'abordar diferents problemàtiques per part de les famílies dels implicats, no sols per a les víctimes, sinó també per als pares el fill dels quals és agressor o espectador davant una situació d'assetjament. A més d'informació sobre què és ciberassetjament, com es produeix o les implicacions legals.

La campanya #MiradasAtentas enfront de l'assetjament escolar convida joves, docents, pares de col·legis i influencers a unir-s'hi per aconseguir crear entorns educatius promotors de convivència saludable garantint així el benestar i la seguretat de nens i joves a les aules.