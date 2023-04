Estupor i incredulitat a l’equip de ‘Tiempo de Juego’, programa estrella de la cadena COPE. Un periodista històric de l’equip que va fer el salt a la cadena dels bisbes després de passar per la cadena SER ha estafat més de 16.000 euros setmanals als seus companys simulant un fals càncer que requeria una cara teràpia experimental que en realitat no existeix, com ha avançat el diari El Confidencial.

Es tracta del periodista Guillermo Valadés. Fa sis mesos va informar als seus companys que li havien detectat un tumor cerebral amb metàstasi a l’esquena. Segons la seva versió, les seves opcions de supervivència implicaven un tractament experimental a la Clínica de Navarra. El problema és que costava entorn de 10.000 euros setmanals. Fonts de la cadena expliquen que Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño i Xuancar González, els pesos pesants d’Esports de la COPE, s’hi van bolcar i van acordar pagar el tractament a Valadés, ja que els uneix una estreta amistat des de fa molts anys.

Els diners per al tractament van sortir d’una mena de fons de maniobra que té la secció, alimentat per la publicitat i els patrocinis. Es tracta d’una quantitat de la qual disposen per a casos com aquest i que es reparteix a final d’any com a bonificació.

Valadés va comunicar els seus companys que el tractament estava funcionant, que es trobava millor i que la teràpia experimental estava fent efecte. No obstant, va fer un pas més en la suposada estafa: Willy, com l’anomenen, necessitava uns costosos medicaments que elevaven la factura a 16.000 euros setmanals. Van pagar la quantia sense cap mena de dubte.

No obstant, fa uns dies, l’equip d’Esports de la COPE va descobrir que no constava cap pacient anomenat Guillermo Valadés a la Clínica de Navarra.

En aquell moment van començar a créixer els dubtes. González va intentar, durant diversos dies, posar-se en contacte amb Willy, però el seu amic va deixar de respondre-li al telèfon, una cosa que mai havia fet. Tampoc les va tornar a la resta de membres de l’equip, que havien sigut alertats de la situació per part de González. En paral·lel, C va demanar al seu treballador les factures de la clínica per motius administratius, però l’únic que va rebre va ser silenci.