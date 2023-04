La Guàrdia Civil ha localitzat amb vida José María Bisbal Ferre, de 54 anys i germà del famós cantant d'Almeria David Bisbal. El veí de Roquetas de Mar va desaparèixer dimarts al municipi almerienc i, després d'una exhaustiva cerca per "terra, mar i aire", els efectius l'han trobat en un nucli urbà de la localitat. Fonts pròximes al cas han indicat que s’ha sol·licitat una ambulància per atendre’l.

La Guàrdia Civil va iniciar el protocol habitual en casos de desaparicions després de rebre la denúncia per part d'un familiar. Els participants en el dispositiu intentaven trobar tant el desaparegut com el seu vehicle, un BMW X6 de color gris amb matrícula 1235 GHW.

Durant aquest dimecres, el cos policial havia ampliat el radi de cerca amb recursos per terra, mar i aire”. Segons avança en la seva edició digital Diario de Almeria, els mitjans marítims de la Guàrdia Civil s'havien mobilitzat "perquè José María Bisbal Ferre és aficionat a la pesca submarina" i no es descartava com una de les hipòtesis en el marc de la investigació de la desaparició. Finalment, el germà de l'artista ha estat trobat amb vida.