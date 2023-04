La mort d'una jove de 18 anys a Cadis ha generat una gran controvèrsia i ha obert un debat sobre la qualitat de l'atenció mèdica a Espanya. Segons informa el diari 'La Veu del Sud', la noia va acudir al centre de salut La Longuera a Chiclana el setembre de 2022, queixant-se de vertigen, pèrdua de coneixement i otàlgia dreta. Després de ser traslladada a l'Hospital Clínic de Puerto Real, els metges li van diagnosticar una otitis i li van donar l'alta. No obstant això, poc després va morir per un vessament cerebral, i la seva família va denunciar al Servei de Salut Andalús.

La denúncia se centra en la mala actuació mèdica i la falta de proves diagnòstiques adequades. Segons l'advocat de la família, "només calia fer una prova i l'aparell estava disponible, però per una sèrie de despropòsits i de mala actuació mèdica, en aquest cas emissiva, perquè ha perdut la seva vida". Després de realitzar-li un TAC cranial, es va determinar que la jove patia una "trombosi de sins venosos", i va ser traslladada a l'UCI amb otitis externa i trombosi cerebral en l'hemisferi dret. No obstant això, ja era massa tard i la jove va morir després de sotmetre's a una operació urgent a l'Hospital Puerta del Mar.

El cas ha generat una gran polèmica i ha posat en relleu la necessitat d'una millor atenció mèdica i més responsabilitat per part dels professionals de la salut. En aquest sentit, s'han destacat diverses deficiències en l'atenció mèdica a Espanya, com la falta de proves diagnòstiques adequades, la falta de recursos i la falta de seguiment dels pacients.

Les denúncies per mala praxi mèdica són cada vegada més comunes a Espanya, i en molts casos són el resultat d'una falta de formació i de recursos per part dels professionals de la salut. En aquest sentit, és necessari que es prenguin mesures per a garantir una atenció mèdica de qualitat i una major responsabilitat per part dels metges i del sistema de salut en el seu conjunt.

En resum, la mort d'aquesta jove de 18 anys és un trist recordatori de la importància d'una atenció mèdica de qualitat i de la necessitat que els professionals de la salut siguin responsables i estiguin degudament formats i equipats. Esperem que es prenguin mesures per a garantir que casos com aquest no tornin a ocórrer en el futur.