Yolanda Díaz es farà aquest diumenge la seva primera fotografia com a candidata. Dos anys després que Pablo Iglesias l’assenyalés com la pròxima cap de llista a les eleccions generals –«crec que pot ser la primera dona que presideixi un Govern a Espanya», va dir–, la vicepresidenta segona acabarà fent aquest pas aquest diumenge al madrileny poliesportiu de Magariños. I el que no s’esperaria aquell Pablo Iglesias és que Podem, el partit que va fundar, no acompanyi la ministra de Treball. Els morats no hi acudiran en haver fracassat les negociacions amb la líder de Sumar sobre la celebració d’unes primàries obertes a la ciutadania. En la fotografia amb Díaz sí que hi apareixeran una desena de formacions progressistes.

Després de nou mesos recorrent Espanya amb el seu «procés d’escolta» i d’haver-se reunit amb desenes de col·lectius, Díaz anunciarà la seva intenció de ser la candidata de totes aquelles forces a l’esquerra del PSOE que vulguin aliar-se a Sumar, la plataforma que ha impulsat. «El dia 2 comença tot i crec que s’ha d’estar en els moments en què es pot canviar la història d’un país; jo ho faria així», va afirmar la vicepresidenta aquesta setmana als passadissos del Congrés dels Diputats. Díaz estarà acompanyada per més d’una desena de forces progressistes que en els últims mesos li han estat donant el seu suport. Hi seran presents el coordinador federal d’IU, Alberto Garzón; el secretari general del PCE, Enrique Santiago; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach; el líder de Más País, Íñigo Errejón; les candidates de Más Madrid a l’ajuntament de la capital i de l’Assemblea de Madrid, Rita Maestre i Mónica García, respectivament, i dirigents de Compromís, de Proyecto Drago, de la Chunta Aragonesista... Tots menys la direcció estatal de Podem. L’última oportunitat «Yolanda Díaz té a la mà que Podem assisteixi a l’acte de presentació de la seva candidatura [...]. N’hi ha prou que aquesta tarda Podem i Sumar firmem una declaració en la qual ens comprometem a celebrar unes primàries obertes a la ciutadania», va asseverar dissabte la secretària general de Podem, Ione Belarra, davant el Consell Ciutadà Estatal, el màxim òrgan del partit. El compromís no va arribar. Però tampoc és cap sorpresa després d’una setmana en què les negociacions entre els morats i l’equip de Díaz han estat encallades. Belarra va denunciar que n’hi ha que creuen que Podem ha de jugar-hi un «rol secundari», però ella no ho veu així. «L’única manera de resoldre aquest debat és amb unes primàries obertes al conjunt de la ciutadania», va sentenciar. La líder morada va demanar un pacte ‘in extremis’, però la petició va néixer ja morta. «La qüestió és que el pacte ha de ser multilateral», va assenyalar una font de l’equip de Díaz després d’escoltar Belarra. El problema rau que Podem exigeix pactar unes primàries «obertes al conjunt de la ciutadania» mentre que Díaz només vol comprometre’s amb la realització d’unes primàries, sense indicar el cens a utilitzar o el model a seguir. Des del seu equip expliquen que aquests punts s’han de negociar amb totes les formacions que s’aliaran amb Sumar. Els morats temen que aquesta negativa es degui que la vicepresidenta ja hagi arribat a acord contraris amb formacions com Compromís i Més País. Malgrat que la cúpula nacional no hi assistirà, sí que ho faran alguns líders territorials de Podem, com el coordinador de Podem a Galícia, Borja San Ramón, i la coordinadora de Podem a la comunitat foral de Navarra, Begoña Alfaro. També el dirigent de Galícia en Comú, Antón Gómez Reino, i el secretari general del grup confederal, Txema Guijarro. Un pacte després del 28-M El desacord entre els dos sectors no serà definitiu. La vicepresidenta segona ha deixat clar en les diferents negociacions amb les formacions que s’aliaran amb Sumar que no es tancarà cap pacte fins després de les eleccions autonòmiques i locals del 28-M, quan s’hagin resolt les batalles electorals que enfrontaran alguns d’aquests partits. A Podem assumeixen que les converses tornaran a reprendre’s llavors i que pel camí queda la campanya electoral, confiant que Díaz doni suport als seus candidats. Almenys en aquells territoris on sí que hi ha hagut unitat.