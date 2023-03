El municipi malagueny d’Iznate, situat a la comarca de l’Axarquía, està de dol per la mort d’un home que s’hauria tret la vida després de conèixer que la seva filla, de tot just 40 dies, havia mort després de quatre dies ingressada a l’Hospital Maternoinfantil de Màlaga.

«Consternació i dolor» són els sentiments que inunden els veïns després de conèixer aquesta tràgica notícia, per la qual l’Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial i ha suspès els actes municipals amb motiu de la festes patronals a la Verge dels Dolors, «que tot el poble resa per al descans etern dels nostres joves veïns morts».

I és que la mort de pare i filla en les últimes hores ha deixat els gairebé 900 veïns d’Iznate «consternats per tan irreparable pèrdua». Així, el consistori ha mostrat en un comunicat les condolences i solidaritat «de tot un poble a les famílies» de les víctimes.

També, «agraïm els continus missatges de dolor que ens han traslladat des de nombroses administracions, responsables públics, empreses, particulars i persones de tots els racons de la geografia nacional, condolences que traslladarem a les famílies, quan el seu dolor ho permeti», han assenyalat.

Així, els «continus missatges de dolor, de condolença i de suport a la família», han portat l’Ajuntament a celebrar un ple municipal extraordinari, on han acordat per unanimitat la suspensió dels actes en honor a la Patrona, la Verge dels Dolors, previstos des del 30 de març fins a l’1 d’abril.

«Ha sigut una difícil, molt difícil, decisió a què ens hem enfrontat, el succés ha commocionat tot el poble d’Iznate, dues morts tràgiques, dues famílies destrossades, un poble consternat, compromès i sensibilitzat amb aquestes famílies, que estem segurs entendran aquesta difícil decisió», han indicat des del consistori.

La menor, de tot just 40 dies de vida, va ingressar dijous passat a l’Hospital Maternoinfantil de Màlaga capital, on aquest diumenge passat va morir a la Unitat de Cures Intensives (uci) per causes que s’investiguen. El seu pare, al conèixer la notícia, s’hauria suïcidat, si bé la Guàrdia Civil està investigant les causes de la mort d’aquest home.