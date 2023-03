Un pacient que va patir un escurçament del penis de sis centímetres després de l'operació que se li va practicar per a corregir la curvatura del mateix i que, a més, no pot realitzar el coit per la grandària en què ha quedat, ha reclamat una indemnització de 67.600 euros al Servei Murcià de Salut (SMS) per mala pràctica mèdica.

En la seva demanda, el pacient assegura que ha estat víctima de l'atenció rebuda a l'hospital de Cartagena on es va dur a terme la intervenció quirúrgica, ja que prèviament ningú el va advertir dels riscos que assumia amb la mateixa i que li han suposat, assegura, “un autèntic calvari”. I afegeix que a més de tot això se li ha generat una disfunció erèctil i l'operació no ha servit tampoc per a evitar els dolors que pateix durant l'erecció. La demanda ha estat sotmesa al preceptiu dictamen del Consell Jurídic de la Regió de Múrcia (CJRM), que s'ha pronunciat en contra de la seva estimació en declarar que no existeix una relació de causalitat entre el mal al·legat i el funcionament dels serveis públics, necessari perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial de l'Administració. Comenta aquest òrgan consultiu que al llarg de les diferents consultes a les que va acudir se'l va informar sobre la possibilitat de l'escurçament del penis, a l'ésser una situació que es produeix en gran nombre de casos d'intervencions per a la correcció de la curvatura peniana. El reclamant es va referir també en la seva petició indemnitzatòria a la frustració que va sofrir quan, derivat per la Sanitat murciana i després de moltes vicissituds, va acudir a l'hospital La Fe de València i li van dir que la seva situació era irreversible i que l'escurçament del membre viril no tenia solució possible.