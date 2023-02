El rei Felip VI ha celebrat l'arribada del Mobile World Congress de la "recuperació", malgrat els "temps encara difícils". En un discurs que ha combinat en català, castellà i anglès i en el que ha recordat la invasió russa a Ucraïna i les víctimes dels terratrèmols a Ucraïna i Síria, el monarca ha definit Barcelona com una ciutat "cosmopolita i a l'avantguarda de la innovació" on els propers dies es donaran a conèixer els avenços en telefonia mòbil en l'àmbit mundial. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la seva intervenció per demanar que s'avanci en una nova etapa de "col·laboració i diàleg" per "superar les diferències". "Fem de la política un acció útil", ha reblat.