La demanda de Vox contra l'humorista altempordanèsJair Domínguez per dir que Vox és feixista i que es combat amb "un cop de puny a la boca" ha estat arxivada per l'Audiència de Barcelona. El tribunal es manifesta, així, en el mateix sentit que ja ho havia fet el jutjat d'instrucció, que ja havia ordenat el tancament de la causa. L'humorista va fer el comentari enmig del programa 'El matí de Catalunya Ràdio', durant un espai d'humor, el 16 de febrer del 2021. La denúncia s'estenia també a l'aleshores director de l'emissora, el periodista Saül Gordillo, que queda igualment exonerat en una sentència que no és ferma i es pot recórrer.

La sentència del jutjat d'instrucció es va fer pública el 18 de juny del 2021, i decretava el sobreseïment provisional del cas. Vox va recórrer-la a l'Audiència de Barcelona, que va reobrir la causa i va ordenar noves diligències. Ara, la sentència de l'Audiència estableix que "tot i la capacitat de difusió del mitjà en què es va emetre el missatge i el to directe del llenguatge utilitzat, no concorren els indicadors que atorguen al missatge aptitud per incitar a l'odi que sigui mereixedora de resposta penal".