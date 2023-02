L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que el govern espanyol "s'ha fet un bon embolic" amb la coneguda com a llei del 'només sí és sí' i ha demanat a l'executiu de coalició PSOE-Podem "que tanquin aquesta crisi ja". Entrevistada pel diari 'Ara', ha considerat "un error" la reforma penal i ha apostat per "esmenar-ho al més ràpid possible" per evitar situacions com les que han facilitat que condemnats per violacions obtinguin reduccions de penes. "Com a dona feminista, estic trista i preocupada perquè és una llei que clarament és un avenç i que reivindico", ha afegit.

Colau optarà a un tercer mandat com a alcaldessa ja que es presentarà a les eleccions municipals del mes de maig com a cap de llista dels comuns. Ha insistit que serà "un últim mandat" i que la seva intenció és "ser alcaldessa". "Si hi hagués qualsevol altre resultat, ja ho valoraríem l'endemà conjuntament amb l’organització", ha plantejat. El retorn de Xavier Trias, a qui Colau va arrabassar l'alcaldia el 2015, "potser ajuda a clarificar el debat", ha considerat la batllessa. "S'ha presentat amb un únic punt en el programa: fer-me fora a mi per tornar al passat", ha assegurat. Tot i això, ha advertit que "això no ha d’anar ni de Trias ni de Colau, ha d'anar de quin model volem per a Barcelona per afrontar el segle XXI". Aeroport del Prat L'alcaldessa també s'ha pronunciat sobre la idea de construir una pista de l'Aeroport del Prat sobre el mar i ho ha considerat "una obra faraònica, insostenible i caríssima, que s’allunya del sentit comú i de la bona gestió". "És decebedor que ERC obri finalment la porta a l’ampliació de l’aeroport dient que estudiarà aquesta proposta", ha afegit.