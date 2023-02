El primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha proposat "governar des de l'oposició" davant d'un executiu "molt dèbil" per la minoria d'ERC, que té 33 dels 135 diputats del Parlament. "Fer oposició no és només un treball de crítica o de fiscalització de l'acció del Govern", ha dit entrevistat per 'El Periódico', on ha celebrat el "pas endavant molt important" que suposa l'acord de pressupostos.

Preguntat per si el pacte amb l'executiu català obra una nova etapa d'estabilitat per a ERC, ha assegurat que pensa "cooperar amb tothom" però ha defensat que els socialistes s'estan "esforçant a construir una alternativa". "Estic disposat a allargar la mà, però crec que Catalunya necessita una altra manera de fer les coses", ha valorat. L'ampliació explícita de l'Aeroport del Prat ha quedat fora de l'acord de pressupostos, tot i que el pacte parla de modernitzar-lo. Tot i això, Illa creu que no pot guanyar capacitat sense una ampliació: "Els vols de llarg radi els fan avions que tenen uns requisits tècnics que fan que els aeroports hagin de tenir dues pistes llargues".