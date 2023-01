El mes de novembre passat la Direcció General de Trànsit va deixar d’enviar notificacions en paper a persones jurídiques. Així ho van anunciar a la seva pàgina web, on van emetre un comunicat que oficialitzava aquest pas de l’organització cap a la digitalització. D’aquesta manera, la DGT només avisa els conductors de les seves infraccions a través de l’Adreça Electrònica Viària (DEV).

Per aquesta raó, l’organisme autònom avisa que qualsevol persona amb carnet de conduir s’ha de donar d’alta en aquest servei, que els permetrà comprovar a través d’una aplicació per a mòbils quines són les infraccions comeses, les seves corresponents sancions i un altre tipus d’informació d’interès.

Obligatorietat legal

La DGT va establir que a partir del passat 1 de novembre la relació entre l’Administració i les persones jurídiques passaria a ser únicament en format digital. Així doncs, des d’aleshores resulta obligatori donar-se d’alta en la DEV per al tràmit de multes de trànsit, que ja no s’expedeixen en paper.

Qualsevol empresa, per a les quals és obligatori donar-se d’alta, o particular que desitgi inscriure’s en aquest servei de bústia electrònica pot fer-ho de manera totalment gratuïta sempre que es disposi d’un certificat digital en vigor i es faciliti un correu i un número de telèfon per rebre els avisos.

Com donar-se d’alta

Per quedar registrat en la DEV simplement s’ha d’accedir al lloc web de la DGT i, una vegada allà, entrar a la secció d’‘Altres tràmits’. En aquest submenú s’ha de seleccionar l’opció de ‘Notificació electrònica: Adreça Electrònica Viària (DEV)’. Per continuar amb el tràmit, serà necessari comptar amb un certificat o DNI digital, que s’utilitzaran per autenticar el nou compte de l’usuari.

Una vegada completat l’accés, és recomanable revisar tots els missatges rebuts a la safata d’entrada. Així mateix, aquells conductors registrats podran comprovar les multes a través de l’‘app’ miDGT als seus telèfons mòbils. En cas de necessitar més informació, l’organisme de trànsit facilita el número 060 per a qualsevol tipus de consultes relacionades amb aquest servei.