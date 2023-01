El protocol·lari reconeixement mèdic imprescindible per obtenir o renovar el carnet de conduir mantenia els seus barems des del 2007, però s’hi acaba d’afegir una variació important: la introducció d’un psicotècnic.

La Direcció General de Trànsit (DGT) adopta la mesura amb la pretensió de millorar tots els criteris i les diferents eines que s’utilitzen als centres de reconeixements de conductors (CRC), i vol unificar els principis per valorar les aptituds psicofísiques dels usuaris.

Així, les observacions dels professionals mèdics hauran de recollir qüestions com anamnesi general, observació de l’aspirant (netedat personal i aspecte físic, manera de caminar, etc.), percepció de risc, recollida de dades personals i exploració bàsica (visió, audició, cardiovascular, psicològica, etc.).

Els reconeixements mèdics per renovar el carnet de conduir són obligatoris cada 10 anys fins a arribar als 65 anys, moment en què el període es redueix a cinc anys. A parit dels 70 anys, el període és de dos anys.