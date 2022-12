El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assenyalat aquest dimarts que el seu executiu acata la decisió que va adoptar dilluns el TC de paralitzar la votació al Senat de la reforma per elegir els seus magistrats, però ha anunciat que el gabinet adoptarà "les mesures necessàries per posar fi al bloqueig del CGPJ i del TC" i perquè es respecti la voluntat popular.

Segons ha precisat el president del Govern central, que ha considerat que la decisió no té precedents i ha culpat el PP de la situació, "en moments d'incertesa es precisa serenor i fermesa" per aconseguir l'estricte compliment de la llei i per fer prevaler la voluntat popular expressada a les urnes.

Sánchez es pronuncia així després de la decisió dilluns a la nit del ple del Tribunal Constitucional (TC), de paralitzar la reforma legal impulsada pel PSOE i Podem al Congrés amb la finalitat de canviar, per una via accelerada, el sistema d'elecció dels candidats al TC que nomena el CGPJ. El TC admetia així el recurs del PP contra les dues esmenes que ho feien possible.

La decisió es va adoptar per 6 vots (els de la majoria conservadora) respecte a 5 (els de la minoria progressista), la mateixa majoria amb la qual no van acceptar les recusacions dels partits del Govern central contra dos magistrats, en què esgrimien una qüestió tècnica: que la relació jurídic-processal encara no està constituïda.