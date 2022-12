El desembre ha arrencat amb la primera baixada de les temperatures de l’estació. Després d’uns mesos marcats per unes temperatures inusualment càlides, l’inici de l’hivern meteorològic ha portat (per fi) un descens dels termòmetres a gran part del país. Però l’arribada d’aquest primer fred hivernal a Espanya sembla que no durarà gaire. A partir de la setmana que ve, coincidint amb el pont de desembre, s’espera una pujada de les temperatures arreu de l’Estat. «Aquest pont de desembre estarà passat per aigua a moltes regions», explica la meteoròloga Mar Gómez, d’‘Eltiempo.es’

Aquesta és la previsió meteorològica per al pont de desembre de 2022 a Espanya.

Pont de núvols, pluges i temperatures a l’alça

La setmana del pont de desembre arrencarà amb cel ennuvolat a pràcticament arreu de l’Estat i una nova pujada de les temperatures. El dia 5 s’esperen pluges disperses a la meitat oest, sobretot al litoral atlàntic andalús. Les precipitacions podrien estendre’s de manera feble i dispersa al País Valencià, Cantàbric oriental, Pirineu i vall de l’Ebre. Aquest fenomen, segons explica Gómez, estarà relacionat amb l’arribada d’una borrasca al sud-oest peninsular. «S’esperen pluges fortes a Huelva, Cadis, nord d’Extremadura i Sistema Central associades a un front vinculat a aquesta borrasca», destaca l’experta.

En l’arrencada de la setmana també s’espera una pujada dels termòmetres a tot el territori, tant pel que fa a les mínimes com pel que fa a les màximes. A Almeria, Granada, Jaén i Màlaga es podrien arribar a màximes superiors als 20 graus. A Barcelona, els termòmetres estaran entre els 7 i els 15 graus i a Madrid, entre els 4 i els 11.

El dimarts 6 de desembre, dia de la Constitució, estarà marcat pel cel ennuvolat i precipitacions a gran part de la Península. Les pluges s’aniran estenent d’oest a est i podran caure en forma de neu al Pirineu i a la serralada Cantàbrica. Aquell dia s’espera un nou ascens de les temperatures a la meitat nord del país i un lleuger descens a l’extrem sud. Els termòmetres podrien superar els 20 graus a Alacant, Cadis, Huelva, Múrcia i Sevilla.

¿Qué tiempo esperamos para las próximas tres semanas? Hilo🧵

- En la semana del «puente de diciembre» las altas presiones se harán fuertes en latitudes altas. Las borrascas tendrán que circular más al sur. Lluvias y ambiente templado en el sur de Europa, incluida España. pic.twitter.com/edNNDXKLQP — AEMET (@AEMET_Esp) 2 de diciembre de 2022

Segons apunta el pronòstic elaborat per l’equip d’‘Eltiempo.es’, per a la jornada de dimecres, en què se celebra el dia de la Immaculada Concepció, s’espera l’arribada d’una nova borrasca atlàntica localitzada a l’oest peninsular. Aquest fenomen aportaria pluges al final del dia des de l’oest peninsular, molt fortes a Extremadura, a l’oest d’Andalusia i l’oest de Castella i Lleó amb possibles nevades a l’interior nord i centre en zones de muntanya. Entre dimecres i dijous s’espera una possible baixada de les temperatures. També es preveuen vents, de components oest, més intensos.

De cara al cap de setmana vinent, en el tancament del pont de desembre, s’espera l’arribada d’una tercera borrasca que portarà pluges a la meitat oest i afectarà la major part del país amb vents de l’oest associats. Aleshores s’espera que les temperatures tornin a baixar i se situïn fins i tot per sota dels valors habituals per a aquesta època de l’any.

Hi haurà neu?

Després d’uns mesos marcats per una calor anòmala i una escassetat generalitzada de precipitacions, l’hivern arrenca sense gairebé neu. En aquests moments, només sis de les 34 estacions d’esquí espanyoles estan obertes. Es tracta de pistes situades al Pirineu català on, segons els últims registres, ara mateix només s’acumulen entre 25 i 55 centímetres de neu (Alp 2500, Masella, Baqueira-Beret, Boí Taüll, Espot i Port Ainé). Encara no és clar fins a quin punt les precipitacions previstes per aquests dies ajudaran a tenyir de blanc les pistes espanyoles.

También podríamos tener algo de #nieve en el Puente

❄️

La mayor probabilidad recaerá sobre la mitad norte del país, y especialmente en la Cordillera Cantábrica, donde podría acumularse casi medio metro de nieve por encima de los 1600-1700m pic.twitter.com/d8VwNXin5B — Eltiempo.es (@ElTiempoes) 30 de noviembre de 2022

Gómez explica que el primer cap de setmana de desembre es preveu que la cota de neu caigui a la meitat nord als 800 - 1.000 metres. Això podria portar nevades en zones de muntanya del nord peninsular. En els pròxims dies es podrien activar avisos de nivell groc per nevades diumenge al sud del sistema Ibèric i el Pirineu. A més, segons explica la meteoròloga d’‘Eltiempo.es’, les gelades matinals seran destacades tant dissabte com diumenge al Pirineu. En aquestes zones s’espera que les temperatures podrien caure fàcilment fins als -6ºC.

Aquesta predicció meteorològica encara està marcada per la incertesa. Sobretot perquè, com és habitual amb els pronòstics d’aquesta estació, la previsió es va afinant en els dies previs. En aquests moments, tot apunta a un pont de desembre amb núvols, pluges i un ascens de les temperatures. Però caldrà esperar uns dies més per confirmar si caldrà treure el paraigua i les bufandes per als primers dies festius de l’hivern.