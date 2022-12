Hi ha detalls que descriuen a la perfecció determinades realitats. Un clar exemple és el nou lloc de reunió de Ciutadans a Alacant, que després del tancament de la seva seu a la cèntrica i cotitzada avinguda de Maisonnave ara no és cap altre que... un McDonald's.

Com s'esperava, aquest simbòlic reflex de l'ocàs que viu el partit taronja no ha trigat a ser pastura de mems i bromes a les xarxes socials.

Des de les seves files també hi ha hagut enèrgiques defenses sobre el lloc elegit per reunir-se. Des d'Aragó, Daniel Pérez Calvo, líder de la formació taronja a la comunitat i número tres d'Arrimadas, no ha dubtat a mostrar el seu suport a la cúpula d'Alacant, alhora que ha aprofitat per llançar algun dard enverinat:

Qué queréis que os diga. Yo estoy orgulloso de pertenecer a un partido que es noticia por hacer quedadas en McDonald's y no en locales de alterne o restaurantes de tres estrellas, con cargo a mordidas urbanísticas o a cursos de formación para trabajadores. pic.twitter.com/CALLWr5xpc — Daniel Pérez Calvo 🇪🇦🇪🇺🇺🇦 (@DanielPerezCs) 30 de noviembre de 2022

Tot i això, no ha aconseguit amagar el mar de fons d'una formació que encadena crisi rere crisi.

✅ En nuestros #EncuentrosConMadrid contamos con profesionales y expertos de la sociedad civil para realizar un diagnóstico preciso de las necesidades de nuestra región.



🚉🛫 En la segunda edición, hablamos de infraestructuras y movilidad de futuro. ¡Conoce a los participantes! pic.twitter.com/cZDrz1nLxc — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) 13 de julio de 2022

Denúncia d'il·legalitats i manipulació

Afiliats de Cs a Alacant han denunciat il·legalitats a l'elecció del nou coordinador i les places vacants. La tensió és tan gran que acusen la secretària d'organització, Teresa Ortiz, d'haver manipulat els estatuts.

El partit que cogoverna Alacant juntament amb el PP a l'Ajuntament i que ostenta la vicepresidència de la Diputació dirimeix ara les seves cuites internes. Les acusacions i retrets ara se les mengen amb patates, però literalment. Ja només falta que al fil musical els en posin una cançó de Malú.

Fa uns dies també es va fer públic que Ciutadans tancava després de set anys la seu a València que simbolitzava la seva època daurada per anar-se'n a un baix molt més modest.