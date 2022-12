El secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, ha explicat aquest dijous en roda de premsa que les cartes detectades amb material pirotècnic enviades a la presidència del govern, al Ministeri de Defensa, a la base de Torrejón de Ardoz, a una empresa armamentística de Saragossa i a l'ambaixada Ucraïnesa [en el moment de la roda de premsa no s'havia comunicat una sisena, a l'ambaixada d'Estats Units] tenen contingut similar i han estat enviades des de l'interior de l'Estat.

Es tracta de sobres marrons i la Policia analitza a hores d'ara un dels sobres per obtenir més informació. L'Audiència Nacional investiga els fets com a terrorisme. Pérez no ha aclarit si els sobres incorporaven algun tipus de missatge per la necessitat de preservar la investigació.

Paral·lelament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat en declaracions als mitjans que fruit d'aquests episodis ja s'ha reforçat la seguretat als edificis públics, i ha fet una crida a la tranquil·litat. Pérez ha afirmat que de moment els fets no tenen prou entitat com per incrementar el nivell d'alerta antiterrorista.