La Federació d’Associacions de Mares Solteres (FAMS) i l’Associació Mares Solteras per Elecció (MSPE) han advertit que el 70% de les famílies monoparentals poden quedar "desprotegides" en la llei de famílies, ja que aquesta equipara a les nombroses només les monoparentals que tinguin dos o més fills. Així, tot i que consideren que amb la llei impulsada pel Ministeri de Drets Socials "es corregeix una discriminació de fa 14 anys", lamenten que la nova norma "no estableixi un marc protector per a totes les famílies monoparentals". No obstant això, precisen que esperaran a conèixer el text complet de la llei, que s’aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres.

"No coneixem el text encara, però el que diuen les notícies no ens agrada gaire perquè només es parla de reconeixement de famílies nombroses a les monoparentals amb dos fills, però això és una correcció d’una discriminació que ve des del 2008 –quan les viudes amb dos fills van passar a ser considerades famílies nombroses però no les monoparentals–. Ens alegrem que això es corregeixi però, ¿què passa amb el 70% de famílies monoparentals que tenen només una criatura a càrrec seu? Queden completament desprotegides", ha valorat la presidenta de la Federació d’Associacions de Mares Solteres, Carmen Flores, en declaracions a Europa Press.

Per això, tot i que celebren que s’hagi "desbloquejat" la llei, les associacions de mares solteres adverteixen que el marc de protecció que inclou per a les seves famílies és "totalment insuficient". En aquest sentit, també lamenten que el permís de cinc dies per a cura de convivents, anunciada en la llei de famílies, no es dupliqui per a les famílies monoparentals.

"Aquesta llei que ve en teoria a solucionar, a igualar drets entre els diferents models de família en la societat, surt discriminant els nostres nens i nenes", ha criticat la presidenta de l’Associació Mares Solteres per Elecció, Miriam Tormo, en declaracions a Europa Press.

Les associacions avisen que les famílies monoparentals parteixen de base d’una situació de "desigualtat" en l’àmbit laboral, fiscal, d’ajudes, una cosa que s’afegeix a la "dificultat de criar un fill en solitari" perquè hi ha "una única font d’ingressos a la llar".

Segons recorda Tormo, el 54% de llars monoparentals a Espanya es troben en risc de pobresa o d’exclusió social, una xifra que "duplica les famílies biparentals" i que ha augmentat cinc punts respecte a l’any anterior. Per això, esperaven que la llei establís un marc que les protegís de caure en la pobresa.

"És inaudit que amb aquestes dades de pobresa, l’única mesura de pes sigui corregir una discriminació que s’arrossega des de fa 14 anys", ha abundat la presidenta d’MSPE. En tot cas, les associacions de mares solteres no es rendeixen i esperen poder millorar el text de la llei durant la seva tramitació parlamentària.

Les famílies nombroses denuncien càrrega ideològica

Per la seva banda, la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha criticat que la llei de famílies té "una gran càrrega ideològica" i ha retret que el Govern «es perd en debats ideològics en lloc de dedicar-se a fer coses importants per a les famílies i per a la societat».

Així, a falta de conèixer el text complet de la llei, la FEFN espera que la nova norma atengui les demandes que han fet les nombroses, "famílies que tenen més fills que la mitjana i a les quals se’ls ha de donar suport en justa compensació per la contribució que fan a la societat".

En aquest sentit, la FEFN ha precisat que moltes són també "famílies d’un sol progenitor o en les que hi ha algun immigrant, persones amb discapacitat, que han viscut fora, formades per parelles amb fills d’unions anteriors, parts múltiples, etcètera".

Per això, considera "absurda la classificació en 16 tipus de família" que recull la llei, segons ha avançat aquest divendres el diari ‘Abc’. "Ens sembla malament que la llei ja comenci dient que no existeix la família, sinó les famílies, i ho justifiqui en aquest catàleg de situacions que freguen l’absurd, com incloure com a tipus de família la retornada, la intercultural, la transnacional o la biparental", ha valorat el president de la FEFN, José Manuel Trigo.

Segons el seu parer, ser immigrant, jove, mare soltera, tenir fills de part múltiple o haver viscut un any fora del país són situacions que estan ja "reconegudes i protegides jurídicament i socialment" quan correspon, però "no són un tipus de família".

La FEFN també considera "increïble que, pel que ha transcendit, en una llei de famílies amb prou feines s’esmenti la paraula natalitat quan s’arrossega una caiguda greu en el nombre de naixements".