Per arribar a les urbanitzacions d'Illana (Guadalajara) cal creuar Estremera i agafar una carretera que serpenteja entre camps de blat ja segats. Tot aquest conjunt, d'un groc intens que contrasta abruptament amb un puig verd ple d'arbres vorejat pel riu Tajo. Xalets i cases de planta baixa s'escampen per aquest espai anomenat El Soto, una de les tres urbanitzacions del poble -les altres dues són El Cuartillejo i Riollano- que va ser començada a construir el 1975.

El terreny, prop de 190 hectàrees, va ser dividit en 990 parcel·les, però moltes estan actualment buides. De fet, segons estimacions dels veïns, en l'actualitat hi haurà al voltant de 400 cases construïdes. I és estrany que cada terreny no tingui una piscina, en aquesta època de l'any ja tapada amb lones o en desús. No solen ser de gran grandària, però estan per totes bandes. “Aquí molta gent té piscina”, afirma el Víctor, gairebé en l'edat de jubilació, però que treballa en una empresa que fa de tot a les parcel·les: neteja, desbrossament, manteniment de piscines, horts...

“La majoria de les piscines estan ara tancades, o hibernant”, aprecia aquest treballador peruà en un dels carrers buits de la urbanització, que compta amb "vigilància 24 hores", com adverteix el cartell de la garita de l'entrada. “És que gairebé tothom ha marxat ja a la seva residència habitual, aquí venen els caps de setmana i durant les vacances”, assegura sobre els residents, que solen viure i treballar a Madrid -la capital està a 91 quilòmetres- i venen a estiuejar aquí.

A les urbanitzacions hi ha només, de fet, entre 150 i 180 dels 776 habitants censats al municipi, segons estima l'alcalde, Francisco Javier Pérez del Saz (PP), que també és diputat provincial. “És una població molt flotant. Uns s'empadronen, uns altres es donen de baixa després de diversos anys. És cert que mantenim la població gràcies a les urbanitzacions”, assenyala el primer edil d'aquest municipi.

La primera de les tres urbanitzacions del municipi, a 17 quilòmetres del nucli urbà, suma al voltant de 900 cases amb jardí. La situació és tan surrealista que per arribar a Illana des del Soto cal travessar un terreny que pertany a Conca, per exemple. La segona, que és la població espanyola de més de 500 veïns que acumula el major nombre de piscines per habitant. Hi ha un total de 734, d'acord amb les dades de 2022 de la Direcció General del Cadastre, dependent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 734 quan té només 776 veïns censats. Això significa una dada sorprenent: hi ha 950 piscines per cada mil habitants.

“Aquesta dada és exclusivament per les tres urbanitzacions que tenim. A la zona del poble només hi ha entre cinc i vuit, i algunes no estan operatives”, s'excusa l'alcalde, que explica que moltes de les parcel·les de les urbanitzacions tenien safaretjos per regar zones de jardí que després es van transformar en piscina.