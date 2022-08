El Govern central ha aprovat aquest dimarts 30 d'agost, en el Consell de Ministres, la reforma de la llei de l'avortament impulsada per Igualtat en la qual, entre altres mesures, es permetrà avortar sense permís patern des dels 16 anys, es recull l'accés gratuït a la píndola de l'endemà o s'estableixen les baixes per menstruació dolorosa.

Aquesta norma la va aprovar l'Executiu el mes de maig i, després de rebre els informes preceptius de la Fiscalia, CGPJ i Consell d'Estat, com també les aportacions d'altres ministeris, torna al Consell de Ministres per culminar la primera fase de la tramitació, abans de passar al Parlament.

Entre els punts més destacats d'aquesta reforma hi ha la mesura que permet a menors a partir dels 16 anys interrompre l'embaràs de manera voluntària sense el permís dels progenitors; a més, elimina els tres dies obligatoris de reflexió i inclou una baixa incapacitant per interrupció voluntària de l'embaràs, a més de serveis d'assistència i acompanyament integral i especialitzat.

També garanteix l'objecció de consciència, que es regula de la mateixa manera que en la llei d'eutanàsia per garantir que sempre hi haurà personal disponible per a la interrupció voluntària de l'embaràs. A més, la norma recull que qui es declari objector, serà aplicable en la sanitat pública i privada.

Entre les mesures que recull aquesta norma també hi ha que els centres de salut i centres serveis de salut sexual i reproductiva despatxaran la píndola de l'endemà de manera gratuïta.

Pobresa menstrual

La reforma de la llei de l'avortament també tracta la coneguda com a pobresa menstrual. Així, les píndoles anticonceptives d'última generació tornaran a estar cobertes per la Seguretat Social i es promouran els mètodes d'anticoncepció masculina.

D'altra banda, aquesta llei dedica un apartat als drets sobre la salut menstrual de les dones en totes les etapes de la vida que inclou la baixa específica per a les dones que tinguin regles molt doloroses i incapacitants, i que als instituts, presons, centres de la dona, centres cívics o centres socials es reparteixin gratuïtament productes de salut menstrual, com tampons, compreses o copa menstrual amb l'objectiu d'acabar amb la pobresa menstrual.

També es recull el repartiment de manera gratuïta de mètodes anticonceptius en centres educatius vinculat a campanyes sobre educació sexual.

Finalment, aquesta nova norma inclou mesures per fomentar les bones pràctiques en totes les etapes de l'embaràs, especialment, en el part i en el postpart, entre elles, la incorporació d'una baixa prepart des de la setmana 39 de gestació, que no consumirà cap dia del permís de maternitat.