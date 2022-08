Detectat el primer cas en el món de coinfecció de verola del mico, covid-19 i VIH. Es tracta d’un home de 36 anys de nacionalitat italiana que va estar a Espanya del 16 al 20 de juny, segons explica una carta a la revista Journal of Infection. L’home va explicar que havia tingut relacions sexuals sense preservatiu amb homes durant la seva estada a Espanya.

Nou dies després de la seva estada a Espanya, l’home va presentar febre de fins a 39 graus, acompanyada de mal de coll, fatiga, cefalea i inflamació dels ganglis limfàtics drets.

El dia 2 de juliol va donar positiu en SARS-CoV-2 i el mateix dia se li va començar a desenvolupar una erupció al braç dret. L’endemà van aparèixer unes petites vesícules doloroses al tors, cames, cara i glutis. Després de ser ingressat en la unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Catània (Itàlia), es va acabar confirmant que també tenia verola del mico.

Durant el seu ingrés, el pacient va referir haver estat tractat per sífilis el 2019. Al setembre del 2021, s’havia fet una prova de VIH amb resultat negatiu. No obstant això, encara que les serologies d’hepatitis viral, herpes simple, gonorrea, clamídia i linfogranuloma van ser negatives, el pacient aquesta vegada va acabar donant positiu en VIH, com explica la revista especialitzada en infeccions.

L’home va ser tractat a l’hospital i l’11 de juliol, encara que continuava sent positiu en covid-19 i verola del mico, ja no tenia noves lesions cutànies. Així, va ser donat d’alta i es va confinar a casa seva. El dia 19 continuava sent positiu en verola del mico, encara que les crostes de les ferides s’havien curat completament, i va començar a ser tractat contra el VIH.

Segons la revista científica, aquest cas demostra com els símptomes de verola del mico i la covid-19 poden «superposar-se» i prova com, en cas de coinfecció, l’historial clínic i els hàbits sexuals són «crucials» per arribar a fer el diagnòstic correcte.

Les subvariants del coronavirus BA.4 i BA.5 són actualment responsables de més d’un milió de casos de covid-19 diaris a tot el món, recorda la revista. Per tant, els metges «han de ser conscients» de la possibilitat de coinfecció per SARS-CoV-2 i el virus de la verola del mico, particularment en subjectes amb antecedents recents de viatges a àrees on hi ha hagut brots de verola del mico.