El Congrés ha aprovat definitivament aquest dijous la llei de garantia integral de llibertat sexual, coneguda com a llei de 'només sí és sí'. L'entrada en vigor de la norma estava prevista al juliol, però l'aprovació al Senat d'una esmena de JxCat amb el vot a favor del PP va provocar que la norma hagi hagut de tornar a la cambra baixa. El text ha obtingut 205 vots a favor, 141 en contra i tres abstencions. La norma estableix una nova definició de consentiment sexual en positiu que estableix que "només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de forma clara la voluntat de la persona".

Com en l'anterior votació al Congrés, PSOE, Unides Podem, ERC, Junts, PDeCAT, Cs, PNB, EH Bildu, BNG i Coalició Canària han donat suport a la norma. La CUP s'ha abstingut i PP i Vox hi han votat en contra. L'esmena que ha provocat el retorn al Congrés també s'ha aprovat en la votació d'aquest dijous, i l'única modificació real que implicava era una lletra d'un text que ja constava a la llei.

Pel que fa al contingut de la llei, elimina la distinció entre abús i agressió sexual i deixa fora la part sobre prostitució que generava l'oposició dels socis d'investidura i la va fer perillar. L'aprovació definitiva arriba dos anys després que s'aprovés en el Consell de Ministres en primera volta.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha destacat que és un "dia molt important" i "de victòria". "Per fi el nostre país reconeix per llei que el consentiment és el que ha d'estar al centre de totes les nostres relacions sexuals", ha dit en una atenció als mitjans a la cambra baixa. Montero ha agraït la lluita del col·lectiu feminista i ha celebrat que "el crit feminista del 'només sí és sí' i del 'germana jo sí que et crec' es converteix en llei".

El text estableix que l'agressió sexual serà "qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment". Es considerarà violació, amb penes de presó més elevades, quan l'agressió "consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies".

La norma preveu agreujants per incrementar les penes d'agressió o violació quan els fets es facin de forma grupal, hi hagi violència "d'extrema gravetat", la víctima tingui una "situació d'especial vulnerabilitat", l'agressor sigui parella o familiar o hagi "anul·lat la voluntat de la víctima subministrant-li fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància", entre altres.

La llei també inclou la consideració de l'assetjament al carrer com a delicte així com violències sexuals en l'àmbit digital. En aquest àmbit, es penalitzarà amb tres mesos a un any de presó o multa de sis a dotze mesos l'ús de la imatge d'una persona per realitzar anuncis o obrir perfils falsos a les xarxes, pàgines de contacte ocasionant assetjament.