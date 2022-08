L'incendi de Begís (Castelló) avança de manera "imparable" amb un comportament "extrem" després de calcinar ja més de 9.900 hectàrees i obligar al desallotjament de 1.500 persones, segons l'última actualització d'aquest dimecres, i 30 mitjans aeris des de l'aire i 400 efectius de diferents cossos i comunitats autònomes des de terra "redoblen esforços" per a combatre el foc malgrat les "enormes dificultats".

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat i el Consorci Provincial de Bombers de Castelló havien xifrat, al voltant de les 15.00 hores d'aquest dimecres, en més de 6.000 les hectàrees de terreny arrasat pel foc, segons les últimes estimacions realitzades aquest dimecres. No obstant això, tan sols una hora després, el 112 ha informat que el terreny afectat ascendeix a gairebé 10.000 hectàrees.

Des del departament de bombers de la Diputació de Castelló es dirigeix un dispositiu de més de 400 efectius, inclosos bombers de Diputació, bombers forestals de GVA-Sgise, Unitat Militar d'Emergències, Consorci de Bombers de València, bombers de l'Ajuntament de València i de Castelló i mitjans de les comunitats autònomes d'Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya i Múrcia. A més, trenta mitjans aeris combaten les flames des de l'aire.

En concret, des de la tarda d'aquest dimarts es van desplegar 14 efectius del Servei de Bombers de l'Ajuntament de Castelló, una autobomba rural pesada (BRP), una autobomba urbana lleugera (BUL), una autobomba nodrissa pesada (BNP) i un vehicle lleuger tot terreny. El treball realitzat en un primer moment, al costat del Consorci Provincial de Bombers, es va centrar en la protecció del municipi de Toràs.

La nit del dimarts al dimecres, una altra desena d'efectius i la mateixa dotació de vehicles va col·laborar en la protecció de les poblacions de Canales i de Teresa, municipi on es van concentrar posteriorment els esforços per a evitar que el foc entrés en el nucli urbà. Des del matí d'aquest dimecres, els efectius municipals continuen desplegats per a donar suport a les labors de refresc en el municipi de Teresa.

Municipis evacuats

A causa de l'avanç de l'incendi continuen evacuats els municipis de Begís, Toràs, Teresa, Sacanyet i el càmping de Viver. Aquest últim municipi està a més confinat. En total, les autoritats han desallotjat a unes 1.500 persones, algunes de les quals han passat la nit en els albergs de Creu Roja instal·lats en el pavelló multiusos de Viver, en Sergorbe i el poliesportiu de les Alcubles.

Els mitjans d'extinció treballen per contenir les flames malgrat les "enormes dificultats" de les últimes hores, amb un "comportament extrem" del foc que va calcinar un camió de bombers, va ferir a dos bombers del departament de Diputació de Castelló --ja donats d'alta-- i a un dels mitjans d'Aragó --que evoluciona favorablement--.

Els efectius tracten de contenir ara amb "redoblats esforços" l'"avanç imparable" de les últimes hores, encara que en aquests moments el foc "segueix sense estar estabilitzat", segons la informació del cos provincial.

Orografia "extremadament dura"

El control del foc es dificulta a causa de l'orografia del terreny, que és "tremendament dura", amb profunds barrancs, una espessa massa forestal, i la presència de llogarets i urbanitzacions disseminades al llarg del territori, que també s'han vist amenaçades.

L'anterior actualització xifrava entorn de 6.000 les hectàrees afectades en un perímetre de 50 quilòmetres, després de començar a afectar el foc al terme municipal de les Alcubles, a la província de València.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat a primera hora d'aquest dimecres que la meteorologia durant el matí ha estat "molt negativa" i ha lamentat el canvi de vent sobtat d'aquesta matinada, que ha desplaçat el foc cap a Sacanyet i ha obligat a desallotjar aquesta localitat, alguna cosa que no estava previst.

No obstant això, s'espera que aquests canvis de vent "dinàmics" deixin pas aquesta tarda a pluges i tempestes que "ajudarien de manera molt efectiva a la situació" ja que ajudaria, almenys, a estabilitzar el foc.

No obstant això, el 'president' ha alertat que es preveu que aquestes precipitacions siguin intenses i hi ha la possibilitat que siguin torrencials i localitzades, la qual cosa podria generar problemes d'inundacions en el litoral.

El foc de Begís avança cap a la zona del Ragudo i es tem que pugui afectar l'autovia que connecta la zona amb Aragó, l'A-23. No obstant això, a última hora del matí semblava no haver-hi "cap afecció directa", encara que es mantenen "pendents" de l'evolució.

Per part seva, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha visitat el Lloc de Comandament Avançat (PMA) de l'incendi de Begís, a Xèrica, ha expressat el seu desig que les condicions meteorològiques millorin aquesta tarda i permetin als bombers passar de labors de "defensa" enfront del foc a "atac" als incendis de Begís i Vall d'Ebo.