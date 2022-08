La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha afirmat aquest divendres que la nova normativa d'estalvi energètic contemplarà excepcions a llocs de treball que reclamin menys temperatura de la que preveu el pla anunciat. "Si a un determinat espai es justifica perquè és necessària una temperatura diferent, es pot donar per bo", ha explicat a Catalunya Ràdio. En aquest sentit, la també ministra de Transició Energètica ha indicat que les condicions laborals marcaran l'aplicació d'aquesta norma i ha recordat que el pla ja preveu una diferenciació entre feines "sedentàries i en moviment". D'altra banda, ha negat que hi hagi hagut falta de diàleg en l'elaboració de les mesures, però s'ha mostrat oberta a "suggeriments".

“No tenim cap intenció d'imposar restriccions dins de les cases. Recomanacions sí, moltes clàssiques de comportament amb els termòstats, les finestres o els electrodomèstics, però no hi ha intenció d'imposar limitacions o prohibicions a les llars”, ha agregat.

Sobre qui ha de ser responsable de multar i perseguir els incompliments de la nova norma, Ribera ha confiat que "no hi hagi sancions perquè tothom compleixi". Tanmateix, ha reconegut la competència d'execució de la normativa és de cada comunitat, de manera que dependrà d'ella decidir com s'aplica.

En resposta a les crítiques del Govern català per la falta de diàleg en el disseny del paquet de mesura sobre estalvi elèctric, Ribera ha assegurat que es va debatre amb les comunitats autònomes el dijous passat a les conferències sectorials de medi ambient i d'energia amb els consellers de totes les comunitats.

"Sempre que algú reclama diàleg, cal activar totes les vies de diàleg. El que no ha passat és que això hagi passat sense diàleg previ", ha afegit. D'altra banda, no ha descartat incorporar "suggeriments" al pla de contingència d'estalvi energètic que prepara ara el govern estatal.