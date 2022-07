Espanya ha acceptat reduir el consum del gas entre un 7% i un 8% en cas s'activi 'l'alerta a la Unió', l'escenari que obligaria els diferents estats membres a rebaixar la demanda en un 15%. L'Estat ha fet valer així la seva condició de país regasificador i exportador de gas per rebaixar la proposta de la Comissió, que inicialment contemplava una retallada del 15%. La mesura, que busca preparar els països de la UE per possibles disrupcions en el subministrament durant l'hivern, contempla excepcions per a aquells estats que puguin demostrar que la seva capacitat exportadora a través de gasoductes de terminals de gas natural liquat es pot utilitzar per redirigir el consum de gas a altres estats membres, cas en què es troba Espanya.

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha celebrat l'acord, tot assegurant que l'Estat continuarà fent esforços per adaptar-se a les demandes de la Comissió. Per reduir el seu consum, Espanya confia en l'estalvi a les llars i les administracions públiques i pactar mesures de contingència amb la indústria. Per ara, l'Administració General de l'Estat ja han adoptat un pla al respecte i han enviat una carta a comunitats autònomes i administracions locals per s'hi sumin. La ministra ha subratllat que és molt difícil que Espanya "pugui arribar a tenir cap mena de problema de subministrament".

Tot i això, Rivera ha apel·lat a la responsabilitat dels consumidors. Per altra banda, ha indicat que l'Estat està treballant en un programa de reducció voluntària "al que s'haurà de fer seguiment i que es podrà activar en cas de necessitat mesures més complexes i obligatòries per tots".

Rivera també ha subratllat en roda de premsa que veu complicat que Europa pugui reduir el seu consum de gas en 45.000 milions de metres cúbics, tal com calculava la comissió preparant-se pel pitjor dels escenaris, i xifra l'estalvi en 30.000 milions de metres cúbics.

La ministra ha assegurat que, en el pla d'estalvi i contingència que prepara el govern, l'objectiu més important és no haver d'introduir cap mesura de limitació o racionament obligatori. Per això, aposten per mesures d'eficiència energètica, tant en l'àmbit domèstic com en l'industrial.

"Ningú es planteja una reducció de la demanda per destrucció de demanda, sinó que parlem de mesures que augmentin l'eficiència", ha afegit Rivera. Des del sector industrial han proposat al govern mesures com recuperar "mercats de flexibilitat" perquè es pugui alterar el volum consumit de gas en un moment determinat sense que es penalitzi en contractes estables o també la compra conjunta.