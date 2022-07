L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat un sistema mediàtic "al servei de les clavegueres" després de fer-se públics uns àudios entre l'excomissari José Manuel Villarejo i el periodista Antonio García Ferreras.

"No s'hauria de sorprendre ningú. No és només Ferreras: és tot un sistema comunicacional al servei de les clavegueres", ha assegurat en un tuit recollit per Europa Press aquest diumenge.

"Per això sempre he desconfiat d'aquells independentistes que els obren la porta perquè distribueixin millor les seves deixalles fins a les nostres llars", ha afegit.