El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres que el decret amb les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques de la invasió d'Ucraïna i l'alça de la inflació que aprovarà demà un Consell de Ministres extraordinari es perllongarà fins al 31 de desembre, i no es renovarà per tres mesos més com es va avançar inicialment.

Sánchez, que ha comparegut a Brussel·les al final del Consell Europeu, ha assegurat que les mesures que inclourà el decret, i que no ha volgut avançar, són "coherents" amb el que s'ha aprovat fins a aquest moment, donen suport a sectors especialment vulnerables i, en tercer lloc, inclouran rebaixes "selectives" de determinats impostos. El cap de l'Executiu central, que donarà compte del decret al final de la reunió del Consell de Ministres, va apuntar que les mesures inclouran ajuts per a les famílies, la indústria i les empreses perquè es puguin protegir de l'alça dels preus. "Sabem que la inflació és alta, però aquest govern sap molt bé per a qui governa, sabem molt bé que hi ha altres sectors que el que volen és mantenir l'status quo i els privilegis, però aquest govern no ho farà, sabem per a qui governem i governem per protegir les famílies que s'han tornat molt més vulnerables com a conseqüència de l'alça del cost de la vida", va subratllar Sánchez. El president del Govern central va afirmar que la situació econòmica de tota la UE ha estat "malmesa" com a conseqüència de la guerra, que ha desembocat en un alça dels preus de l'energia i dels aliments, la qual cosa està afectant el cost de la vida dels ciutadans. Així mateix, va defensar un cop més reformar "de manera estructural" el mercat elèctric a Europa i desacoblar el preu del gas de l'electricitat, a més d'impulsar un topall del gas en tot el mercat energètic europeu. Així, ha assenyalat que amb el topall del gas en el mercat ibèric, l'evolució del preu a Espanya és "substancialment" més baixa que en el mercat 'spot'.