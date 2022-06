Un tribunal militar ha suspès de sou i de feina durant dos anys a un guàrdia civil d'Orpesa que consumia drogues, anava al servei sota l'efecte de les mateixes i va arribar, fins i tot, a absentar-se de la caserna per anar a comprar cocaïna vestit d'uniforme. Així es desprèn de la sentència que recull que tot va començar el 2019 amb les sospites dels superiors de l'ara apartat del cos policial.

El novembre d'aquest any, l'agent prestava servei d'atenció al ciutadà (recepció de denúncies). Un matí, sobre les 10.00 hores, va demanar permís per absentar-se uns minuts per fer una suposada gestió en un banc de Benicàssim, sortint de la caserna vestit d'uniforme -si bé cobrint-se amb una jaqueta no oficial- i amb l'arma reglamentària. Albergant el comandant del lloc sospites que el guàrdia civil pogués ser consumidor d'estupefaents per informació proporcionada per la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància (Usecic), va ordenar a la patrulla de servei d'Orpesa que elseguís.

L'agent sancionat va dirigir-se cap a un poble veí, per la qual cosa els seus superiors van avisar a la caserna més propera perquè continués la vigilància. Un sergent i un cap primer es van dirigir cap a un punt habitual de venda de drogues i es van creuar amb el vehicle particular del guàrdia d'Orpesa.

L'ara sancionat es va baixar del cotxe, identificant-se com a guàrdia civil, vestint uniforme sota una jaqueta i portant l'arma i una defensa.

Els agents li van sol·licitar que lliurés la seva arma, accedint aquest a fer-ho de manera voluntària. Els altres dos guàrdies civils van registrar l'interior del turisme, trobant en el seient del copilot una bossa amb una pols blanca i una carpeta de tapes dures que van ser intervingudes. Després de passar avís al capità, aquest es va personar en el lloc dels fets, sol·licitant a l'equip de Trànsit que li fes la prova de detecció de drogues a l'agent sota sospita. Efectuat aquest test, va donar positiu en cocaïna.

Segons estableix el tribunal militar, queda provat que l'agent «o bé va iniciar el servei sota els efectes de la cocaïna, o bé la va consumir aquell mateix dia». Aquesta conducta resulta, com assenyala el document, «clarament incompatible amb la prestació de servei per part d'un membre de la Guàrdia Civil». Tot i que inicialment va ser sancionat amb tres anys de suspensió d'ocupació i sou, després de recórrer aquesta resolució, el tribunal militar central ha deixat la condemna en dos anys fora del Cos per no ser reincident. A més, l'agent perd el seu destí a Orpesa.