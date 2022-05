Vox es compromet a "suspendre l'autonomia catalana fins a la derrota sense pal·liatius del colpisme" al seu programa electoral per als comicis a Andalusia. Al primer punt del centenar de mesures que proposen per a la Junta d'Andalusia reclamen depuració de responsabilitats civils i penals per als líders independentistes. A banda, també plantegen la il·legalització de partits, associacions o ONG que "persegueixin la destrucció de la unitat territorial" de l'Estat, així com acabar amb l'estat de les autonomies per convertir-lo "en un estat de dret unitari" i suspendre les policies autonòmiques fins a fer efectiva "l'equiparació salarial real" entre tots els cossos policials.

El partit d'ultradreta a Andalusia també proposa derogar la llei de Memòria Història i agreujar les penes per a ofenses i ultratges a Espanya i els seus símbols.