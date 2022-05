La Sauna Paraíso, una de les més grans i conegudes de Madrid en l'ambient LGTBI, és el principal focus a Madrid del brot de la verola del mico que acaba d'aparèixer a Espanya.

Situada en el número 15 del carrer Norte, en el barri de San Bernardo, l'establiment tancava les seves portes aquest divendres després de la intervenció de la Conselleria de Sanitat del Govern madrileny. "Almenys el cap de setmana estarà tancada", avançaven a El Periódico de España, del mateix grup editorial de Diari de Girona, fonts del local.

Sauna Paraíos és una de les saunes gais madrilenyes que obre les 24 hores del dia. Resulta estrany veure la persiana baixada: "Això del tancament ha estat aquest matí, ordres de la Conselleria de Sanitat. Veurem si ho solucionem aviat, abans de la celebració del Dia de l'Orgull, que està molt a prop", explicaven aquestes mateixes fonts a la porta del local a tots els que volien accedir-hi.

Segons expliquen les fonts consultades, el brot de la verola del mico va poder tenir el seu origen amb tota probabilitat el passat 1 de maig, Dia del Treballador. "Altres saunes tanquen alguns festius, però nosaltres obrim i es va omplir. Va venir molta gent de fora i aquí està la clau, molt de turista".

Afegeixen també des del local que "els afectats són tots menors de 40 anys". "La vacuna contra la verola, aquella que deixava una marca al braç, va deixar de posar-se als anys 80. Tots els nascuts després poden infectar-se. Els majors, no", agreguen.

Els responsables del local han optat per difondre també una comunicació oficial a les xarxes socials: "Sauna Paraíso romandrà tancada durant els pròxims dies com a mesura de precaució davant l'alerta llançada per Sanitat, per l'aparició de contagis del denominat virus del mico a la Comunitat de Madrid perquè per a nosaltres el benestar dels nostres clients és prioritari. Apel·lem a la responsabilitat individual de cada persona per evitar la transmissió de qualsevol infecció", emfatitzen.

El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ja havia afirmat aquest divendres que un dels focus de l'origen del virus estava associat a una sauna i que la majoria dels positius registrats a la regió estan relacionats amb aquest focus segons el rastreig que ha realitzat la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria.

"La Direcció General intervindrà, ja que la majoria d'aquests positius van associats a aquest focus", va afirmar Escudero, avançant la possibilitat que la Comunitat intervingués en aquest local per dur a terme "una anàlisi més detallada" i reunir la informació necessària "per controlar contagis, tallar les cadenes de transmissió i preferentment tractar d'atenuar la transmissió del virus en la mesura que sigui possible".

Pràctiques de risc

El Centre de Coordinació d'Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES), que dirigeix Fernando Simón, havia admès aquest dijous que un elevat percentatge dels casos de verola del mico detectats a Espanya corresponen a homes que han tingut relacions en contextos sexuals de risc, si bé no es pot excloure la seva transmissió en altres grups poblacionals. Amb dades actualitzades aquesta divendres per la Comunitat de Madrid, on es dona el gruix d'afectats, hi ha un total de 45 casos, 30 confirmats per PCR i 15 sospitosos, segons va informar Nieves Salines.

Tal com ha explicat el Ministeri, la verola del mico no és una malaltia de transmissió sexual, però sí que es contagia per la saliva, els fluids o la femta, per la qual cosa una persona pot contagiar a una altra durant la pràctica sexual. És a dir, el sexe suposa un moment de risc per al contagi, però no és necessari mantenir relacions sexuals per contreure la malaltia. N'hi ha prou amb mantenir un contacte íntim i prolongat amb la persona contagiada o amb compartir fluids.

"Operación guateque" i altes polèmiques

La Sauna Paraíso pertany al grup Mundo Gay S.L., també propietari de les saunes Octopus i Beach. El seu amo és Francisco Herrero Cogorro, un empresari de 75 anys amb dècades d'experiència a la capital.

Als anys 90, Herrero va denunciar a funcionaris de l'Ajuntament per tancar-li el local al no tenir llicència i demanar-li 3.000 euros en efectiu per reobrir-lo. Un d'aquests funcionaris va acabar a la presó. Anys més tard, va tenir lloc l'anomenada 'Operación Guateque', que va destapar una trama de corrupció municipal mitjançant la qual els tècnics de l'Ajuntament cobraven de manera il·legal a empresaris a canvi d'agilitar-los les llicències.

El gener de 2021, en plena tercera onada de coronavirus, la Policia va desallotjar aquesta coneguda sauna per incomplir les mesures anticovid.

Herrero figura així mateix com a vicepresident de l'Associació per a la Defensa i Assessorament dels Comerciants Madrilenys, el president dels quals és el famós advocat Emilio Rodríguez Menéndez.

Mundo Gay S.L. no disposa de comptes presentats al Registre Mercantil, si bé una de les saunes (Beach) és gestionada per una altra societat de la família, Mantenimiento y Ocio Madrid, que el 2019 va declarar 780.000 euros d'ingressos i 22.000 de benefici.