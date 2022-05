La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha reiterat la seva voluntat d'aprovar abans que acabi aquesta legislatura un IVA superreduït per als productes d'higiene femenina i que suposaria rebaixar del 10 al 4% aquest impost o, fins i tot, eliminar-lo.

"Estic convençuda que aquesta legislatura ho podrem tirar avant", ha dit en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, preguntada pel veto del Ministeri d'Hisenda d'incloure aquesta mesura en l'avantprojecte de la llei d'avortament que aquest dimarts aprova el Consell de Ministres.

Montero ha evitat confirmar si compta amb el compromís d'Hisenda per aprovar la mesura abans que acabi la legislatura, però ha garantit la voluntat de reprendre la qüestió en el pròxim debat pressupostari. "Debatre-ho de cara als pressupostos generals de l'Estat per descomptat que sí", ha al·legat la titular d'Igualtat, qui ha afegit que "lluitaran per les coses importants per a les dones".

La ministra d'Igualtat ha reconegut les discrepàncies en el Govern central per donar llum verda a aquest avantprojecte de llei, tot i que ha recalcat l'acord que s'ha assolit. "Hi ha hagut debats des del gener i hi ha qüestions que queden fora la llei, però la negociació demostra que és un govern que fa possible que l'Estat estigui a prop de les famílies i les dones", ha indicat.

Montero ha ressaltat la negociació amb el Ministeri de Sanitat, amb el qual "s'ha treballat intensament", i s'ha mostrat satisfeta per haver aconseguit una "llei boníssima". "Les coses que han quedat pendents continuaran sent motiu de reivindicació i ho abordarem en altres projectes legislatius", ha afegit.