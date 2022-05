El Govern central ha aprovat aquest dimarts en primera lectura el projecte de llei de salut sexual i reproductiva que vol reformar la llei de terminis aprovada per l'executiu del PP el 2015. "És un nou avenç per a la democràcia del país", ha dit la ministra portaveu, Isabel Rodríguez.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Rodríguez ha celebrat que aquesta norma permetrà "continuar ampliant drets" després de l'aprovació fa 12 anys de la llei d'avortament socialista que ja incloïa aquesta mesura. El text està recorregut pels populars al Constitucional.

En aquest sentit, la ministra portaveu ha destacat que el text també té "com a objecte revertir algunes reculades" que l'executiu del PP va decretar en aquesta norma gràcies a la majoria absoluta que tenia el 2015.

En concret, el projecte de llei aprovat aquest dimarts, impulsat pel Ministeri d'Igualtat, vol garantir l'avortament en la sanitat pública, permet la interrupció de l'embaràs als menors a partir dels 16 anys, elimina els tres dies obligatoris de reflexió i inclou una baixa incapacitant per interrupció voluntària de l'embaràs, a més d'un servei d'assistència i acompanyament integral i especialitzat.

De la mateixa manera, garanteix l'objecció de consciència, que es regula com en la llei d'eutanàsia per garantir que sempre hi haurà personal disponible per a la interrupció voluntària de l'embaràs, i qui es declari objector serà aplicable en la sanitat pública i privada.

Les fonts del Ministeri també destaquen que els centres de salut distribuiran la píndola de l'endemà de franc als centres dels serveis de salut sexual i reproductiva. Es tracta d'un producte que actualment val 20 euros a la farmàcia, segons han indicat les mateixes fonts.