La secretària general del PP entre 2008 i 2018, María Dolores de Cospedal, va demanar el gener del 2013 ajuda al comissari José Manuel Villarejo per frenar la publicació dels 'papers de Bárcenas', els documents que evidenciaven l'existència d'una caixa B en el partit.

Així ho revela aquest dilluns el diari 'El País', que ha publicat l'àudio d'una conversa entre Cospedal i Villarejo que es va produir el 20 de gener, després que el 18 de gener 'El Mundo' va publicar el pagament d'un sobresou en negre a una part de la cúpula del PP.

En la conversa, gravada per Villarejo --requisada durant l'operació Tàndem--, Cospedal expressa preocupació perquè els papers, que anomena "llibreteta de Bárcenas", estiguessin en poder dels periodistes, i preguntava si tenien una llista dels suposats beneficiaris dels sobresous.

"La llibreteta... Seria millor poder-ho aturar", demana Cospedal a Villarejo, que prova de tranquil·litzar-la i li diu que no s'amoïni, que n'estarà al cas.

Villarejo expressa que s'han d'"anticipar a la jugada" i ella hi està d'acord i diu: "És el més important". "(Cal) veure per on respiraran i què faran (els periodistes) i quina és l'evolució de totes aquestes coses, i mirar d'anticipar-nos una mica a la jugada", subratlla l'excomissari.

Així mateix, assenyala que va estar "menjant el cap" als periodistes, i esmenta Eduardo Inda i Esteban Urreiztieta. "Ahir els vaig menjar el cap (...) a tots, que no ho publiquessin. Perquè al principi volien publicar una llista de les que ells deien que hi havia, una llista en la qual hi havia el presi", adverteix. "Tu publiques una llista així, i l'endemà tenen una querella, eh?", contesta Cospedal.

Finalment, el 31 de gener del 2013 'El País' publica els papers manuscrits de Luis Bárcenas, aleshores tresorer del PP, que va registrar durant gairebé 20 anys una comptabilitat paral·lela entre 1990 i 2019 amb les quantitats periòdiques que membres de la cúpula van rebre com a sobresou.

Cospedal i Villarejo tornen a parlar el 26 d'abril del 2013 quan la Policia Nacional comença a elaborar els informes dels documents. Tots dos debaten sobre les fonts que haurien informat sobre els sobresous. Tots dos parlen sobre els informes que surten del Ministeri de l'Interior cap a l'Audiència Nacional que investiga el cas i de les dificultats per aconseguir canviar els paràgrafs que més afecten el PP, segons els àudios.

En la conversa, Villarejo diu que ell i el seu "amic José Luis", en referència a Olivera, que va ser comissari en cap de la UDEF, se'n van anar "a prendre una copa i a sopar amb Morocho", l'inspector de policia encarregat de redactar els informes per al jutge. "Després José Luis es va quedar tot sol amb aquell home, menjant-li el cap perquè en l'informe fins i tot hi havia el nom del president, no sé si ho saps", afegeix.

Morocho va assenyalar el juny del 2021 al jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la peça Kitchen que el juny del 2013 en una reunió en una cafeteria amb l'excap de la seva unitat, el comissari José Luis Olivera, li va oferir un lloc a Lisboa i fins i tot a l'ONU perquè el volien apartar de les perquisicions sobre la caixa B del PP.