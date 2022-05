La baixa per menstruació dolorosa s'inclourà en l'avantprojecte de la llei de l'avortament que el Govern central té previst aprovar en el Consell de Ministres de dimarts, segons han informat a Europa Press aquest divendres fonts de l'executiu.

Les mateixes fonts han indicat que es tractarà d'una incapacitat temporal assumida per la Seguretat Social des del primer dia, per la qual cosa no suposarà cap cost per a les empreses.

A més a més, no exigirà, com sí que es fa amb altres incapacitats temporals comunes, cap temps mínim cotitzat, ni s'establirà un nombre de dies, sinó que seran els que necessiti cada dona.

La mateixa secretària d'estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, ja havia avançat que la mesura s'inclouria en la norma en unes declaracions davant els mitjans a Palma, on s'ha reunit aquest divendres amb la consellera balear de Presidència.

Rodríguez ha explicat que aquesta mesura situarà Espanya en l'"avantguarda" dels drets de salut i reproductius i ha reivindicat que el dret laboral "no pot ser neutre al gènere".

El Govern central es posa, així, d'acord en un tema que encara negociava aquesta mateixa setmana, segons va explicar dimecres el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

El ministre va dir que treballava amb Igualtat per buscar un "equilibri" per reforçar la "protecció" de les dones en aquests casos i fer-ho sense "entorpir" la seva participació "plena" en el mercat de treball.