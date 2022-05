La Policia Nacional ha intervingut a la província de Màlaga 11 quilos d'ossets de gominoles impregnats de 25N-NBOMe, un potent al·lucinogen conegut al carrer com La Bomba que es consumeix com a alternativa a l'LSD i al MDMA. La recerca de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de Torremolinos-Benalmàdena ha desarticulat un entramat assentat en aquest últim municipi, Coín i Alhaurín el Grande, Cártama i Màlaga que es dedicaria al tràfic d'estupefaents a escala internacional a través d'enviaments de paqueteria. Hi ha set detinguts.

La recerca es va iniciar després de detectar-se una gran quantitat de paquets i sobres sospitosos de contenir droga que havien estat dipositats en bústies de carrer de Correus de Benalmàdena i Torremolinos amb destinació a l'estranger. Després d'obtenir autorització judicial, els investigadors van obrir 209 paquets i cartes que contenien 1.762 grams de diferents estupefaents de disseny, en diferents formats i disposicions. Segons han explicat, en les cartes figuraven logos d'empreses fictícies o de companyies amb adreces inexistents per a donar-los aparença legal. Gran part dels paquets presentaven adhesius de declaració de contingut en duana falses i impreses amb una impressora convencional.

Més endavant, una nova comunicació va alertar d'altres 252 enviaments amb idèntics formats i l'obertura dels quals va llançar 1.941 grams de substàncies tòxiques i psicotròpiques. La majoria eren derivats de substàncies fiscalitzades, és a dir, amb similars efectes en els consumidors que el MDMA, la ketamina, la cocaïna o la mefedrona, però amb petits canvis en la seva composició que les convertia en noves i, per tant, fora de la relació oficial de la Convenció Única d'Estupefaents.

Líder

Els investigadors van aconseguir identificar al líder de l'organització, un britànic resident a Alhaurín el Grande que feia apilament de tot el material necessari per als enviaments i que es valia de diversos col·laboradors per a repartir la correspondència per les bústies. Es van practicar set registres en diversos domicilis, finques, trasters i locals de Benalmàdena, Cártama, Alhaurín el Grande i Màlaga. Aquestes diligències van venir acompanyades de set arrestos i de la intervenció d'11 quilos de llaminadures impregnats de 25N-NBOMe, 3.700 grams de substàncies tòxiques i psicotròpiques, més de dos quilos de marihuana i 1.065 grams i 500 mil·lilitres de substància de tall. També es van localitzar 900 euros en efectiu, un vehicle de motor, material informàtic, diverses balances, una premsa, una empaquetadora i material per a enviaments.

La Policia Nacional va explicar que el 25N-NBOMe és una substància al·lucinògena coneguda com La Bomba que es ven com una alternativa de l'LSD o la mezcalina, encara que també es compara al MDMA. «Existeixen diverses variacions d'aquesta droga, però la 25I-NBOMe és la seva forma més potent i de la qual més s'abusa, sent els seus efectes molt duradors en l'organisme, 12 hores o més», van afegir. De la present recerca coneix el Jutjat d'Instrucció número 1 de Torremolinos, estant pendent l'obertura d'altres 126 sobres.

A Infodrogas-VIH, un portal orientat informar sobre l'ús recreatiu de drogues a persones amb Virus d'Immunodeficiència Humana, asseguren que aquesta substància va ser detectada per primera vegada a Espanya el febrer de 2016, data en la qual es va vendre com si fos LSD. La descriuen com feniletilamina, un estimulant psicodèlic 20 vegades més potent que el 2CB, coneguda com a Nexus o pastilles triposas. Entre els efectes buscats destaquen el seu poder estimulant i psicodèlic, mentre que entre els no desitjats apareixen episodis psicòtics aguts, crisis de pànic, quadres de despersonalització o insomni, afegeix el portal.