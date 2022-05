El portaveu del PSOE al Congrés, Héctor Gómez, ha assegurat aquest dilluns que l'objectiu és consolidar el govern de coalició i acabar la legislatura, però no ha aclarit si ERC continua sent soci preferent de l'executiu espanyol després dels espionatges a independentistes amb el programari Pegasus que ha trencat la confiança amb la majoria de la investidura.

"Nosaltres entenem que la nostra obligació és dialogar amb tots els grups i obtenir el nombre més gran de suports", ha sostingut el diputat socialista en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, preguntat sobre si ERC continua sent un soci preferent del govern de Sánchez malgrat que en les darreres votacions al Congrés no han rebut el seu suport.

Gómez ha reconegut que han viscut situacions "complexes" i que iniciatives com la reforma laboral s'han aprovat amb "un marge molt escàs". En aquest sentit, ha insistit que la línia de treball és el diàleg amb els grups parlamentaris i que la seva obligació és incorporar-hi altres grups com el principal partit de l'oposició.

Preguntat sobre si tenen la seguretat que ERC votarà a favor de cap projecte, Gómez ha assenyalat que de "garanties" no en tenen amb "ningú". "Sempre hem de negociar tots els tràmits i fins i tot en l'àmbit de la Junta de Portaveus", ha asseverat, alhora que ha afegit que cada pas s'ha de treballar "partit a partit, decret a decret i llei a llei".

No obstant això, el dirigent socialista ha destacat que estan tirant endavant "totes les iniciatives de calat important" i, amb tot, ha emfatitzat que treballaran per "mantenir la legislatura, consolidar-la i tenir els objectius clars".