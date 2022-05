Una turista espanyola ha mort en l'explosió d'aquest divendres a l'hotel Saratoga de L'Havana i un altre turista també de l'Estat ha quedat ferit greu, segons han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri d'Assumptes Exteriors.

En la deflagració, que s'hauria produït per un proveïment de gas liquat d'un camió cisterna, hi han mort almenys 22 persones i una seixantena més han resultat ferides. A l'interior només hi havia treballadors de l'establiment, que el posaven a punt per la propera reobertura, que s'havia de fer d'aquí pocs dies.

Segons les mateixes fonts ministerials, el consol al país s'ha posat en contacte amb les famílies i els està oferint "tota l'assistència possible".