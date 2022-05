La directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, ha comparegut aquest dijous al Congrés durant tres hores i mitja davant la Comissió de Despeses Reservades per la polèmica de l'espionatge a polítics amb el sistema Pegasus.

A porta tancada i sense mòbils a la taula, Paz Esteban ha donat explicacions davant els deu diputats autoritzats pel Congrés per conèixer secrets oficials, entre els quals quatre independentistes: Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (Bildu), Míriam Nogueras (Junts) i Albert Botran (CUP). Aquests dos últims diputats catalans figuren en la llista de diputats espiats amb Pegasus publicada per The New Yorker.

La responsable dels serveis d'intel·ligència, que fa 40 anys que és a 'la casa', ha comparegut davant els partits que han demanat la seva dimissió per aquesta polèmica d'espionatge, incloent Unides Podem, que comparteix govern amb el PSOE. La formació morada i ERC també han reclamat la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la representant del Govern central que més ha defensat Paz Esteban.

Rufián se n'ha anat una mica abans

Després de les explicacions, els diputats han anat abandonant la sala, el primer ha estat el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que n'ha sortit poc abans d'acabar la sessió. Quan ha arribat ja havia dit que no esperava res d'aquesta compareixença.

També se n'ha anat la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que havia d'atendre una visita internacional. La diputada socialista també presideix la comissió a raó del seu càrrec.