El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha remarcat aquest dimecres a ERC, sobre la polèmica del presumpte espionatge a polítics independentistes, que "tot el que ha fet el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha estat atenent escrupolosament la llei".

En la sessió de control al Govern central, el president ha destacat la investigació oberta als serveis d'intel·ligència, i ha insistit en la voluntat d'oferir explicacions al Congrés i de reconduir el diàleg.

Sánchez ha respost així al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, qui considera "terriblement greu" l'espionatge a polítics catalans, tant si ho sabia el Govern central com si ho desconeixia, i ha aconsellat a l'executiu espanyol trucar al diputat del PP Alberto Casero per si a partir d'ara no sumen prou vots per tirar endavant les lleis.