El nou quadro de previsions macroeconòmiques que el Govern preveu aprovar aquest divendres, per a la seva remissió a la Comissió Europea, estarà en línia amb les estimacions prèvies d’organismes internacionals i nacionals (entre el 4,8% i el 4,5%), «però amb una aproximació de màxima prudència», segons ha admès aquest dimecres la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, en una entrevista a Telecinco. La vicepresidenta també ha avançat que el Consell de Ministres aprovarà dimarts vinent l’acord adoptat per Brussel·les per posar un límit al preu del gas que s’utilitza en la generació elèctrica (40 euros en un inici i 50 euros, després), «i entrarà en vigor de forma immediata».

Entre el 4,5% i el 4,8%

L’FMI ha rebaixat al 4,8% la seva previsió de creixement per a l’economia espanyola per al 2022. El Banc d’Espanya l’ha situat en el 4,5%, després d’haver incorporat també els possibles efectes derivats de la guerra a Ucraïna, de l’encariment de l’energia i de la inflació més elevada. La previsió oficial del Govern encara es manté en el 7%. «¿Se situarà la nova previsió del Govern dins de la franja del Banc d’Espanya i de l’FMI?», és la mateixa pregunta que es la formulat a Calviño aquest dimecres a Telecinco i dimarts a la nit en una altra entrevista a Onda Cero. «Estarà per allà», va respondre a Onda Cero. «Estarà alineada amb els organismes, però amb una aproximació de màxima prudència, per la situació d’incertesa», ha afegit a Telecinco, fent ús d’una expressió que apunta a la zona més baixa del rang, del 4,5%.

La vicepresidenta ha explicat que les dades diàries en matèria d’ocupació, turisme o inversió apunten en la direcció d’una recuperació forta de l’economia. No obstant –va afegir– les perspectives estan «llastades pel sector exterior», en la mesura que la guerra a Ucraïna està afectant els preus de l’energia, la inflació i el comerç internacional.

Cuadro macroeconòmic fins al 2025

El Govern ha d’incorporar les seves noves previsions macroeconòmiques per a aquest any i fins al 2025 en l’actualització del Pla d’Estabilitat que ha de remetre a la Comissió Europea abans del 30 d’abril. Aquest pla també inclourà el camí d’objectius de dèficit i de deute de les administracions públiques per al període 2022-2025. Segons va explicar la vicepresidenta dimarts a la nit, en una entrevista a Onda Cero, es preveu convocar una reunió de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics aquest divendres en la qual s’aprovarà el document, després d’haver incorporat la informació que proporcioni l’Enquesta de Població Activa (EPA) que l’Institut Nacional d’Estadística ha de publicar aquest dijous i l’avenç de la dada del PIB del primer trimestre de l’any, que es coneixerà el mateix divendres.

«La inflació no arribarà al 10%»

Calviño va confiar que la dada d’inflació de l’abril, que es coneixerà aquest dijous, no arribarà al 10%: «La nostra previsió és que al pic d’inflació s’hi va arribar el mes passat». Al març, la inflació va arribar al 9,8%.

La vicepresidenta ha confiat que la pujada dels preus es moderarà en els pròxims mesos gràcies a les mesures adoptades pel Govern en el reial decret contra els efectes de la guerra que el Congrés dels Diputats sotmetrà a votació aquest dijous i a l’acord al qual s’havia arribat amb la Comissió Europea per posar un límit al preu del gas que s’utilitza en la generació elèctrica.