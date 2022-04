La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha instat els grups del Congrés a desbloquejar la creació de la Comissió de Secrets Oficials de la cambra baixa per poder investigar el cas de presumptes espionatges a polítics i activistes independentistes, conegut com Catalangate.

"Tenim un problema en la representació de la sobirania del país. La comissió necessita majories qualificades per constituir-se. Hi ha alguns grups que no volen que n'hi hagi d'altres en la comissió i no s'hi posen", ha criticat Granados en referència al PP, en una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya que ha recollit Europa Press.

La portaveu socialista ha defensat que tots els grups del Congrés estiguin representats en aquesta comissió i ha demanat posar el focus en aquesta qüestió i no a responsabilitzar el Govern central del presumpte espionatge: "M'incomoda que es facin denúncies sense tenir proves i donant per fet qui ha fet aquests espionatges".

El govern central "no hi té res a veure"

Granados ha lamentat que l'independentisme acusi el Govern central i el CNI d'estar darrere aquests casos de presumpte espionatge, ha subratllat que l'executiu de Pedro Sánchez "no hi té res a veure", i ha recomanat que les persones afectades vagin als tribunals a denunciar-ho.

"És fàcil imputar al CNI actuacions perquè no es pot defensar", ha afirmat Granados, que ha insistit que s'ha de posar el focus en el control parlamentari i a constituir la Comissió de Secrets, en la qual la directora del CNI podria donar totes les explicacions i comparèixer sense traves, ha dit textualment la portaveu socialista.

Granados també ha apostat per "teixir confiances i responsabilitats" entre la Generalitat i el Govern central, i ha confiat que el president de l'executiu català, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es puguin reunir o mantenir una conversa telefònica per parlar sobre aquest cas, tal com ha reclamat el president català.

La portaveu socialista considera que Aragonès té la voluntat de continuar construint i col·laborant amb les reformes que impulsa el Govern central, i ha constatat les diferències que hi ha entre Junts i ERC en aquest sentit: "Hi ha voluntat en una part de l'independentisme i en la totalitat del Govern" per restablir la confiança, ha resolt.