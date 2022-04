El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat des de Kíiv després de reunir-se amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que Espanya farà l'enviament militar més gran realitzat fins ara. En una roda de premsa posterior a la trobada, Sánchez ha explicat que el nou enviament d'armament, de 200 tones, ja està de camí a Polònia transportat pel buc de l'Exèrcit espanyol 'Ysabel'. El cap de l'executiu espanyol ha destacat que aquest enviament és "més del doble" del que Espanya ha enviat des de l'inici de la guerra amb Rússia i ha garantit a Zelenski que Espanya continuarà donant suport a Ucraïna "de totes les formes possibles".

Sánchez ha comparegut juntament amb Zelenski i amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que també ha anunciat l'enviament d'ajuda militar. Els tres dirigents s'han reunit a Kíiv. Prèviament, Sánchez i Frederiksen han visitat la localitat de Borodianka, devastada pel conflicte.

El president espanyol ha remarcat que cal "lluitar contra la impunitat". "Les atrocitats comeses no poden romandre sense càstig", ha defensat. Per això, Sánchez ha explicat que Espanya contribuirà amb 8 experts del Ministeri de l'Interior i 39 forenses a la investigació conduïda per la Cort Penal Internacional.

Sánchez ha dit que Espanya és conscient que Ucraïna té "enormes" necessitats i ha afirmat que està "compromesa" a ajudar en els àmbits "polític, humanitari, financer i militar". El president espanyol ha recordat que l'Estat reobrirà l'ambaixada ucraïnesa a Kíiv, que destina 31 milions d'euros en ajuda humanitària i ja ha acollit uns 137.000 refugiats.

Pel que fa a l'equipament militar, Sánchez ha concretat que el buc de l'Exèrcit, que passarà primer per Polònia abans de travessar la frontera ucraïnesa, transporta material militar amb 30 camions i 10 vehicles lleugers.

Zelenski ha agraït el suport i l'ajuda que estan rebent i ha demanat a la Unió Europea duresa contra Rússia amb noves sancions i mesures econòmiques així com suport perquè Ucraïna entri al més aviat possible a la Unió Europea. Sánchez ha respost expressant la condemna contra el president rus, Vladímir Putin, i el suport a "l'aspiració legítima" d'entrar a la UE.