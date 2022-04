El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un Reial decret pel qual l'ús de mascaretes deixarà de ser obligatori en espais interiors a partir d'aquest dimecres, després de ser publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En roda de premsa, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha ressaltat que es tracta "d'un dia important en el qual se segueixen superant etapes" de la pandèmia, que va començar fa ja més de dos anys.

"És un pas més en l'evolució de la pandèmia. La Covid-19 segueix entre nosaltres, però evoluciona de manera positiva i els indicadors marquen un nivell baix amb caràcter general, estable en la majoria del territori. Seguim avançant des de la prudència però també des de la progressivitat", ha apuntat.

Darias ha insistit que és el "moment oportú" per a prendre aquesta mesura "molt meditada": "Ens trobem en un context epidemiològic favorable que permet la flexibilització de l'ús de les mascaretes. Està motivada per l'altíssima cobertura vacunal del nostre país, que ha canviat les característiques de la pandèmia. I la gravetat de la malaltia ha descendit de manera important per l'impacte positiu de les vacunes".

A més, la ministra ha defès la retirada de les mascaretes sense esperar a veure l'impacte de la Setmana Santa en l'evolució de la pandèmia. "Fa un any teníem un 21% d'ocupació d'UCI i avui és del 4%. Ha pogut haver-hi alguna oscil·lació en la incidència però no s'ha produït un elevat increment en l'ocupació hospitalària. És una mesura d'acord amb les persones expertes de la Ponència d'Alertes i va comptar amb la pràctica unanimitat dels membres del Consell Interterritorial".

On caldrà seguir portant mascareta?

En qualsevol cas, els espanyols encara no es desprendran del tot de la mascareta, ja que seguirà sent obligatòria en determinats ambients, "en raó de la vulnerabilitat" de les persones que els solen ocupar.

Per exemple, caldrà seguir portant-la en centres, serveis i establiments sanitaris, com a hospitals, centres de salut, centres de transfusió de sang o farmàcies. En els hospitals, no obstant això, les persones ingressades estaran exemptes de portar-la quan estiguin en la seva habitació.

La mascareta en interiors també s'haurà de portar en centres sociosanitaris com a residències de majors, encara que no serà obligatòria per als ancians però sí per als treballadors i els familiars que realitzin visites.

Igualment, la mascareta encara serà obligatòria en transport aeri, ferrocarril, cable, autobusos i qualsevol tipus de mitjà públic. En els vaixells, s'haurà de portar quan "no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres".

"En cap cas" en l'entorn educatiu

Darias ha sigut taxativa per a afirmar que la mascareta "no s'usarà en cap cas en ambients escolars". "Ja no era obligatòria en esbarjos i ara tampoc ho serà en tots els àmbits dels centres educatius", ha sostingut.

En l'entorn laboral, de la mateixa manera, "no resultarà obligatòria amb caràcter general". Darias ha puntualitzat, no obstant això, que els responsables de prevenció de riscos laborals de les empreses podran acordar el seu ús "en funció de l'avaluació de risc del lloc de treball".

Tampoc serà obligatòria ni en interiors ni en exteriors en partits de futbol o bàsquet, encara que la ministra ha aconsellat un "ús responsable" en aquest tipus d'esdeveniments massius.

Malgrat aquesta retirada "amb caràcter general" de la mascareta, Darias ha recomanat un "ús responsable" en població vulnerable com a majors de 60 anys, persones immunocompromeses, amb alguna malaltia de risc important, embarassades o professorat amb algun factor de vulnerabilitat. També és recomanable en esdeveniments multitudinaris, aglomeracions i en reunions privades quan hi hagi presents persones vulnerables.

La ministra de Política Territorial i portaveu de l'Executiu, Isabel Rodríguez, ha celebrat la mesura, que "ha sigut possible gràcies a un treball conjunt i un esforç col·legiat en el qual ha tingut a veure molt l'estratègia de vacunació".

"És un dia molt especial per al Govern i el conjunt dels espanyols en la lluita contra el virus. Estem avançant en la normalitat. Demà podrem desprendre'ns en interiors de les mascaretes i mostrar els nostres rostres i els nostres somriures", ha aplaudit.