La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha assegurat aquest divendres que el traspàs financer de Rodalies a la Generalitat "està fet", tot i que continuen treballant de manera discreta en les últimes concrecions.

"El traspàs de Rodalies està fet a la Generalitat. S'ha d'acabar de concretar i en això estem treballant, com completem aquest traspàs del servei de Rodalies, com es fa possible la transferència de diners a la Generalitat directament i la Generalitat és qui paga a Renfe, això s'està tractant en la Comissió d'Afers Econòmics i Financers", ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Sánchez ha assegurat que amb el govern de coalició "ha canviat moltíssim la dinàmica" de les inversions, i ha alertat que no se li pot atribuir el dèficit d'inversions de l'executiu del PP, en les seves paraules.

Ha destacat que Catalunya és la comunitat autònoma que rep més inversió i que "no hi ha ningú més interessat que el Govern central i el ministeri a poder executar unes inversions que tenen garantida la partida pressupostària", i ha convingut que el ritme d'execució s'ha vist afectat per la pandèmia.

Ha qualificat la llei d'habitatge d'històrica i de qüestió d'estat, ha defensat evitar "entrar en un joc de recursos" i ha garantit que el text té totes les garanties jurídiques i legals.

Preguntada per la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, ha remarcat que el Govern central "defensarà el projecte que presenti el Comitè Olímpic Espanyol (COE)", i s'ha mostrat confiada que Catalunya i Aragó podran --textualment-- resoldre les seves diferències.

Ampliació de l'aeroport

La ministra ha assegurat que el Govern central continua "obert a recuperar" el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, i ha demanat a la Generalitat un posicionament ferm, unànime i sense divisions.

"Un projecte com aquest no pot estar subjecte al fet que si convoquen una manifestació el president de la Generalitat se'n desmarqui", ha avisat.

Ha afirmat que l'executiu espanyol no ha rebut cap proposta per recuperar el projecte i el que es va presentar a l'estiu "és absolutament vàlid" i una bona opció per a Catalunya, i ha considerat un error que, segons ella, el Govern se'n desmarqués.

Protestes dels transportistes

La ministra ha remarcat que "en els pròxims dies, el 100%" de les benzineres que hagin demanat l'avançament l'hauran cobrat i ha destacat que fins aquest divendres ja ho han fet el 90%.

Ha reafirmat que al principi de les protestes dels transportistes hi va haver "un sector molt minoritari que va protagonitzar accions violentes" i que la seva condemna va respondre a una petició expressa de la majoria de transportistes que es garantís la seva seguretat.

Ha detallat que posteriorment "es va anar incorporant gent" a la proposta per manifestar el seu descontentament i ha assenyalat el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) com la representació legítima del sector.

Política municipal

La ministra ha assegurat que l'executiu no descarta impulsar línies d'ajuts per al transport públic i ha considerat que "no tindria sentit" que això es referís a un territori en concret, en referència a la proposta de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de rebaixar el preu de la T-Usual.

Ha recordat que "està subvencionat" i ha demanat que "abans de fer una proposta com aquesta" es dialogui amb les administracions responsables per evitar, ha dit, frustracions.

Ha afirmat que si s'obre un judici oral a l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, s'haurà d'actuar d'acord amb el codi ètic del PSC i ha demanat respecte per la presumpció d'innocència.