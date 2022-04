La sala penal de l'Audiència Nacional ha condemnat el PP com a partícip a títol lucratiu al pagament de fins a 204.198,64 euros per les actuacions de la trama Gürtel al municipi madrileny de Boadilla del Monte. Es tracta de la tercera condemna del tribunal contra els populars després de les sentències per la primera època de la Gürtel i per l'ús de la caixa B per a les obres de la seu del partit al carrer Génova 13.

En una sentència de 303 pàgines, a la qual ha tingut accés Europa Press, els magistrats de la secció segona estableixen que els populars hauran d'abonar aquesta quantitat amb responsabilitat directa i solidària de qui va ser líder de la trama, Francisco Correa, el seu número dos, Pablo Crespo, l'exalcalde Arturo González Panero o els qui van ser gerents de l'Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).