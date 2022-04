El president espanyol, Pedro Sánchez, proposarà aquest dijous al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, 11 grans pactes i demanarà un "canvi de rumb" en l'estratègia del PP, segons ha avançat El País i ha confirmat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, a la Ser. Es tracta, segons Bolaños, de recuperar "consensos bàsics" trencats en els últims anys, com "complir la Constitució renovant el CPGJ", treballar de bracet per respondre les conseqüències de la crisi i lluitar contra la violència de gènere. "Esperem que Feijóo faci un gir en l'estratègia del PP".

Amb tot, Bolaños no ha aclarit la resposta del president espanyol a la proposta de Feijóo de rebaixa de manera immediata l'IRPF. Ha recordat que "ja hi ha una rebaixa d'impostos a la factura del llum" que costa "entre 10.000 i 12.000 milions d'euros" a l'erari públic. L'executiu espanyol espera que la trobada –que comença a les 11 del matí- permeti aplanar el camí perquè el PP s'abstingui voti a favor del paquet de mesures per pal·liar els efectes de la crisi que s'ha de convalidar al Congrés dels Diputats. La Moncloa està disposada a tramitar el decret com a projecte de llei perquè els grups hi puguin introduir esmenes.

A més, el president espanyol aspira al fet que Feijóo doni suport a l'acord assolit per Espanya i Portugal a la UE per establir un topall de 30 euros al preu majorista del gas. També pretén que el PP faci un gir en l'estratègia de denúncia sistemàtica de mala gestió dels fons europeus i doni suport al repartiment del govern espanyol.

En l'àmbit social, Sánchez vol que el PP es comprometi a mantenir el consens respecte a la violència de gènere, després que els populars han cedit als plantejaments de Vox en els seus pactes per construir governs autonòmics.

També pretén enfilar la renovació dels òrgans constitucionals. El predecessor de Feijóo, Pablo Casado, va deixar pendent la renovació del CGPJ –que aporta dos anys amb el mandat caducat- que ha de permetre també rellevar un terç dels membres del Tribunal Constitucional.

A més, l'executiu vol que el PP s'avingui a fer efectiu el canvi de la Constitució per eliminar el terme "disminuït" i canviar-lo per "discapacitat", i també a reformar la Llei electoral per eliminar el vot rogat dels ciutadans que viuen a l'estranger.

Un altre dels punts delicats és refer el pacte antitransfuguisme de què el PP es va desmarcar a Múrcia, quan va captar diputats de Cs per evitar la moció de censura del PSOE i de Cs a López-Miras.

Aquest dijous al vespre el president espanyol viatja a Rabat per sopar amb el rei Mohamed VI i consolidar l'inici de la "nova etapa" que obre la renúncia de l'executiu a la posició tradicional sobre el Sàhara i el suport al pla d'autonomia del Marroc. Sánchez aspira a que Feijóo doni suport explícit a aquesta opció, així com a les actuacions de l'executiu sobre Ucraïna.