L'obligatorietat de les mascaretes en interiors s'acaba. El Govern ha confirmat aquest dimecres que la fi d'aquesta mesura s'aprovarà el pròxim 19 d'abril per a la seva entrada en vigor el dia 20, encara que la mesura de protecció continuarà sent preceptiva en el transport públic, els hospitals o les residències. No obstant això, aquest canvi normatiu genera suspicàcies en alguns àmbits. Quina és la teva opinió?