Societat Civil Catalana (SCC) ha escollit aquest diumenge l'empresària gironina Elda Mata com nova presidenta de l'entitat. Mata ha obtingut el suport del 99% dels socis en l'assemblea anual de SCC i relleva en el càrrec Fernando Sánchez Costa. La presidenta de Societat Civil ha aconseguit l'aprovació per unanimitat del seu pla estratègic, ha promès "fermesa en defensa dels drets constitucionals de tots els catalans", ha cridat a guanyar la Catalunya interior i ha advertit la Generalitat que actuaran judicialment "sempre que incompleixi l'estat de dret". SCC ha aprovat també els comptes del 2021 i el pressupost del 2022, que ascendeix a 378.000 euros, i ha remarcat que no té deute i ha aconseguit "el ple equilibri pressupostari".

Nascuda a Barcelona el 1953 i afincada a Ullà (Baix Empordà), Elda Mata ha exercit la seva carrera professional com a empresària i gerent de diversos negocis agropecuaris i turístics a la província de Girona. Sense vinculació ni militància política, Mata va assumir el 2019 la presidència provincial de SCC Girona, convertint-la en la territorial més activa de SCC. Un any més tard, Sánchez Costa li va proposar assumir la vicepresidència Territorial de Societat Civil Catalana, un càrrec que ha exercit fins avui. L'assemblea de Societat Civil Catalana ha aprovat la proposta de Junta Directiva –més reduïda i operativa- presentada per la nova presidenta. L'única vicepresidència l'ocuparà el metge Álex Ramos; la secretaria, l'advocat Eloy Moreno; mentre que la tresoreria l'exercirà l'empresària Maraya Perinat. La Junta consta també de cinc vocals: Jorge Fernández Argüelles (Territorial), Ferran Brunet (Economia), Caterina Mieras (Anàlisi), Eladio de Miguel (Sectorial) i Ángela Herrero (Cultura i Llengua).