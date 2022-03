Els líders europeus aborden aquest divendres com respondre a l'augment del preu de l'electricitat. En un debat que s'arrossega des de l'octubre passat per l'alça dels preus, que ara la invasió russa d'Ucraïna ha agreujat, els 27 segueixen, com des del principi, molt dividits sobre com frenar l'escalada de la factura de la llum. Sobre la taula hi ha les opcions presentades per la Comissió Europea en una comunicació en què no es decantava per cap d'elles i deixava l'elecció en mans dels líders. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, busca una solució parcial davant la previsible manca d'acord entre els 27: vol que la UE li permeti intervenir el mercat elèctric per abaratir la factura de la llum si no hi ha acord europeu.

El preu de la llum es dispararà aquest divendres un 16,9%, fins als 263,85 euros/MWh Fonts de la delegació espanyola apunten que Alemanya té la "clau" perquè la proposta de deixar fer a Espanya i Portugal tiri endavant. Consideren que si Berlín cedeix altres països que mantenen la mateixa posició, com els Països Baixos, ho faran també. El nombre de països que demanen intervenir el mercat elèctric davant l'alça dels preus no és molt nombrós, però Sánchez no està sol. A l'arribada a la trobada, el primer ministre belga, Alexander De Croo, ha defensat que la Unió Europea ha de donar una resposta a una qüestió que, ha remarcat, afecta els ciutadans. "La Unió Europea no pot ser només de grans principis, ha d'abordar també els problemes de la gent", ha dit De Croo, un dels principals aliats de Sánchez els últims dies per pressionar per frenar l'increment del preu de l'electricitat. "Confio que aquest cop veiem mesures que tinguin un impacte", ha subratllat. En la mateixa línia, el primer ministre de Bulgària, Kiril Petkov, ha remarcat que el club comunitari ha de parlar "amb una sola veu" en la compra energètica a l'exterior. "Hem d'utilitzar el nostre poder de mercat", ha dit Petkov, per abaratir el preu de l'energia. També a l'arribada a la reunió dels líders europeus, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha afirmat que cal abordar les "conseqüències socials" de l'augment del preu de l'energia. "Farem tot el que sigui possible per tenir en compte les conseqüències", ha afirmat. Sánchez es resigna a una actuació en solitari Les divergències entre els 27 són tals que el president del govern espanyol, que durant aquests mesos ha defensat mesures a nivell europeu d'intervenció en el mercat, com desvincular el preu del gas del de l'electricitat, ara es resigna a que la Unió Europea permeti a Espanya i Portugal adoptar mesures si no hi ha acord a nivell comunitari. La discussió dels líders es basa en les propostes que Brussel·les ha presentat aquesta setmana per fer front a l'increment del preu de l'electricitat. El menú de l'executiu comunitari inclou un topall al preu del gas al mercat majorista, compensar costos de producció a empreses generadores d'electricitat amb combustibles fòssils o un agregador que garanteixi un preu més baix, entre d'altres. Espanya, juntament amb altres països com Itàlia, Bèlgica o Portugal, reclama mesures immediates a nivell europeu per frenar l'augment del preu de l'energia. A l'altra banda es troba el bloc liderat per Alemanya i els Països Baixos, en el qual també hi ha es nòrdics, que consideren que cal respondre a la crisi amb l'acceleració de la transició verda per dependre menys de l'energia russa.